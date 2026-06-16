¿El Arsenal ha sido rechazado por Nico Paz? El joven centrocampista argentino decide su futuro tras hablar con el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho

Mourinho ya prepara la próxima temporada y se reunió con Nico Paz. El joven argentino, que jugó en la Serie A, espera saber si el club ejercerá su cláusula de recompra.

Según ESPN, ambos hablaron sobre el papel que podría tener el joven en los planes del técnico luso.

El técnico, dispuesto a evaluarlo en la pretemporada, no puede garantizarle minutos de juego, por lo que le ha sugerido seguir creciendo en otro equipo. Todo indica que Paz prolongará su estancia en Italia y no regresará este verano a la capital española.



