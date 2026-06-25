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El Arsenal ha fichado de forma definitiva a Piero Hincapié tras su papel clave en la temporada en la que el equipo ganó la Premier League
El héroe del título garantiza su futuro a largo plazo.
El Arsenal ha hecho oficial el fichaje definitivo del defensa Hincapie, procedente del Bayer Leverkusen, tras activar su opción de compra por su papel clave en el título de la Premier League. El zaguero, de 24 años, llegó cedido al Emirates Stadium y ahora firma un contrato de cinco años, hasta 2031. El Arsenal pagará unos 34,5 millones de libras más variables por su adaptación exitosa al fútbol inglés.
El club lo confirmó en un comunicado: «Estamos encantados de haber activado la opción para que el traspaso de Piero Hincapié sea definitivo a partir del 1 de julio». El fichaje, aún pendiente de los trámites habituales, refuerza el proyecto de Arteta.
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Una pieza clave en la defensa de los campeones
Hincapie fue casi fijo en la temporada 2025-26, jugando 39 partidos. Su versatilidad y calma con el balón lo convirtieron en pieza clave de la defensa que menos goles ha encajado en las últimas tres temporadas de la Premier League. Llegó al norte de Londres con un 2-0 limpio ante el Athletic en la Liga de Campeones y no miró atrás.
Aunque su labor principal era mantener la portería a cero, marcó un gol decisivo en el empate ante el Wolverhampton en febrero. La afición del Emirates lo premió como Jugador del Mes del Arsenal en febrero y abril, en plena lucha por el título.
De Sudamérica al éxito en Europa
El ascenso del defensa ha sido constante. Tras formarse en las categorías inferiores del Independiente del Valle y ganar la Copa Libertadores Sub-20, fichó por el Talleres argentino antes de dar el salto a Europa. Se dio a conocer en el Bayer Leverkusen, donde ayudó al equipo de Xabi Alonso a completar una temporada invicta y a conquistar su primer título de la Bundesliga en 2023-24.
Tras 166 partidos con los alemanes, llegó al Arsenal con una mentalidad ganadora. Esa experiencia le ayudó a manejar la presión por el título de la Premier League y a sumar el campeonato inglés a su palmarés.
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Trayectoria internacional y liderazgo
En el ámbito internacional, Hincapie se ha convertido en el rostro del fútbol ecuatoriano. Tras capitanezar la sub-17, ha jugado 54 partidos con la absoluta y ha representado a Ecuador en cuatro grandes torneos. Ahora disputa el Mundial 2026, mostrando su talento en la máxima cita mientras se define su futuro nacional.
Con la permanencia de Hincapie, el Arsenal, que se prepara para defender su título la próxima temporada, asegura la continuidad de uno de los laterales zurdos más talentosos del fútbol mundial.