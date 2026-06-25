El Arsenal ha fichado de forma definitiva a Piero Hincapié tras su papel clave en la temporada en la que el equipo ganó la Premier League

El Arsenal ha hecho oficial el fichaje definitivo del defensa Hincapie, procedente del Bayer Leverkusen, tras activar su opción de compra por su papel clave en el título de la Premier League. El zaguero, de 24 años, llegó cedido al Emirates Stadium y ahora firma un contrato de cinco años, hasta 2031. El Arsenal pagará unos 34,5 millones de libras más variables por su adaptación exitosa al fútbol inglés.

El club lo confirmó en un comunicado: «Estamos encantados de haber activado la opción para que el traspaso de Piero Hincapié sea definitivo a partir del 1 de julio». El fichaje, aún pendiente de los trámites habituales, refuerza el proyecto de Arteta.







