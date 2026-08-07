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El Arsenal gira hacia un sorprendente atacante del Barcelona tras quedarse sin el fichaje bomba de Vinicius Junior
El Arsenal se enfrenta a la frustración en la búsqueda de un delantero
La campaña de fichajes de verano del Arsenal está siendo productiva, con Bruno Guimaraes a punto de unirse a Piero Hincapie, Illan Meslier y Christos Tzolis en el Emirates. Sin embargo, la búsqueda de un extremo de élite ha resultado mucho más complicada para Mikel Arteta. El conjunto del norte de Londres vio recientemente cómo el Chelsea se hacía con Morgan Rogers, mientras que su persecución de Bradley Barcola se ha topado con un gran obstáculo, ya que, según se informa, la estrella del Paris Saint-Germain ha decidido que prefiere un traspaso a Anfield antes que al Emirates.
Quizá lo más dañino fue el colapso de su ambiciosa operación por Vinicius Junior. El Arsenal había estado siguiendo de cerca la situación del brasileño en el Real Madrid, con la esperanza de aprovechar la expiración de su contrato. Esos sueños se desvanecieron cuando el extremo anunció oficialmente una enorme ampliación de contrato que le mantiene en el Bernabéu hasta junio de 2032.
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Arteta señala a Torres como plan B
Con sus objetivos prioritarios ya inalcanzables, el Arsenal está ahora «explorando» un movimiento por Torres, según CaughtOffside. El exjugador del Manchester City es una cara conocida para Arteta y ofrece la versatilidad que el Arsenal busca en el último tercio. Aunque Torres ha sido fuertemente vinculado con un traspaso al PSG, la operación aún no se ha cerrado.
El periodista de CaughOffside Mark Brus ha aportado información sobre las conversaciones internas del club respecto al jugador de 26 años. Brus explicó: «Dos fuentes distintas me dijeron que el Arsenal también se ha puesto en contacto con los representantes de Torres para pedir que le mantengan informado sobre sus movimientos este verano. Otros, sin embargo, dicen que se trata más bien de que el Arsenal ha hablado internamente sobre el exdelantero del Manchester City y está atento a su situación desde la distancia».
Torres mete presión a la cúpula del Barcelona
El propio jugador ha avivado aún más los rumores al desafiar al Barcelona a demostrar que quiere seguir contando con él. Durante la gira de pretemporada del club por Estados Unidos, Torres dejó claro que espera que el Barça inicie conversaciones si valora su aportación. En declaraciones a Sportico, Torres afirmó: "El Barça tiene que demostrar que me quiere. Puede venir y negociar, y al final se hablará de todo".
El español también reconoció lo halagador que resulta estar vinculado con otros grandes clubes europeos. Al referirse a los rumores sobre su futuro y a la posibilidad de un traspaso al Parque de los Príncipes, el delantero comentó: "Cada vez que estos equipos te quieren, es algo bueno". Sin embargo, Torres sigue en una posición de fuerza debido a la duración de su actual contrato, y añadió: "Tengo contrato con el Barça. Es cierto que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mí mismo".
- AFP
Competencia por el fichaje del español
El Arsenal no es el único equipo de la Premier League que sigue de cerca la situación en el Spotify Camp Nou. También se ha atribuido a su rival local, el Tottenham Hotspur, interés en Torres. Es probable que la cúpula del club siga muy atenta a la situación, valorando si convertir ese interés en una oferta concreta antes de que cierre el plazo.
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