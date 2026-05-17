AFP
Traducido por
El Arsenal fijará un precio de transferencia para Gabriel Jesús, cuyo salario de 265 000 libras semanales dificulta su fichaje por Juventus y AC Milan
El Arsenal fija el precio por el delantero brasileño
Según CaughtOffside, Arsenal vendería a Jesús por unos 30 millones de libras este verano. El jugador, de 29 años, fichó el 4 de julio de 2022 y su contrato vence el 30 de junio de 2027. En 122 partidos ha marcado 31 goles y dado 22 asistencias, pero las lesiones de rodilla han mermado su ritmo. Con Viktor Gyokeres y Kai Havertz por delante, su tiempo de juego ha caído. El club quiere venderlo para ganar margen salarial.
- Getty Images Sport
Los salarios desorbitados disuaden a los grandes de la Serie A
Su cláusula de 30 millones de libras es asequible, pero su salario de 265 000 libras semanales dificulta su fichaje. Esta temporada ha jugado 26 partidos, con cinco goles y dos asistencias en 913 minutos. AC Milan y Juventus siguen interesados, y su estilo encajaría en la táctica del calcio; no obstante, sin un importante recorte salarial, el fichaje se antoja complicado.
Reestructuración del ataque y posibles destinos
El Arsenal, en su ambición, podría vender a Jesús y Havertz para fichar al delantero del Atlético, Julián Álvarez. Si no se concreta su traspaso a Europa, Jesús podría volver a Brasil, pues ha expresado su deseo de regresar al Palmeiras.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
Antes de cualquier movimiento de mercado este verano, el Arsenal está totalmente centrado en conseguir un doblete histórico. Líder de la Premier League con 79 puntos, dos por delante del Manchester City, recibe al Burnley el lunes antes de visitar al Crystal Palace el próximo domingo. Después, le espera una final de la Liga de Campeones de gran importancia contra el París Saint-Germain el 30 de mayo.