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El Arsenal fija un precio descomunal para Martin Zubimendi mientras el Chelsea y el Real Madrid acechan tras el acuerdo por Bruno Guimaraes
Arteta refuerza el centro del campo con la llegada de Guimaraes
Mikel Arteta ha continuado con su agresiva campaña de fichajes al cerrar un acuerdo de 75 millones de libras por el capitán del Newcastle, Bruno Guimaraes. La llegada del brasileño al norte de Londres marca el tercer gran fichaje del verano para el club, tras las incorporaciones del extremo Christos Tzolis y del portero Illan Meslier.
El centrocampista de 28 años está decidido a dejar un legado duradero en el Emirates, y declaró: "Es enorme lo que he hecho hasta ahora, pero quiero más. Quiero ganar con el Arsenal. Quiero ganar más títulos en mi carrera y creo que estoy en el lugar adecuado, en mi mejor momento con 28 años. Estoy muy ilusionado por unirme".
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El Arsenal exige una cantidad desorbitada por Zubimendi en medio de una «situación precaria»
Aunque el ambiente es de celebración por la llegada de Guimaraes, el traspaso ha proyectado una sombra sobre la carrera de Zubimendi en el norte de Londres. Un informe de Mundo Deportivo sugiere que el centrocampista español se encuentra ahora en una «situación precaria», ya que su condición de titular garantizado ha desaparecido.
Según el informe, el Arsenal ha informado a los pretendientes de que hará falta una cantidad de al menos 90 millones de euros (77 millones de libras) para sacar a Zubimendi del Emirates este verano. El centrocampista, que llegó en medio de una gran expectación en un traspaso de 60 millones de libras procedente de la Real Sociedad el año pasado, ha visto cómo su estatus dentro de la plantilla ha cambiado drásticamente tras un bajón de rendimiento en los últimos meses de la pasada campaña.
A pesar de un inicio prometedor en la Premier League, el ganador de la Eurocopa 2024 tuvo problemas para mantener la regularidad en la recta final de la lucha por el título y, de forma notable, se quedó fuera del once inicial para la final de la Champions League contra el PSG.
El Real Madrid y el Chelsea entran en la carrera
El informe sugiere que la incertidumbre en torno a Zubimendi ha puesto en alerta a varios pesos pesados europeos, con el Real Madrid valorando una nueva ofensiva. El conjunto blanco se quedó sin el internacional español hace un año y podría verlo como la alternativa ideal tras no lograr atraer a Rodri desde el Manchester City.
Pero no es el único en la carrera. Según se informa, el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, es la fuerza impulsora del interés del club londinense, ya que busca reencontrarse con un jugador al que dirigió durante su etapa en el filial de la Real Sociedad. Se dice que el excentrocampista del Liverpool está "presionando" a la cúpula de Stamford Bridge para cerrar el fichaje de Zubimendi, al considerarlo una pieza vital para su esquema táctico en el oeste de Londres. La competencia entre estos dos pesos pesados europeos podría desencadenar una guerra de ofertas que satisfaga el alto precio exigido por el Arsenal.
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Carragher cuestiona el futuro del centrocampista en el Emirates
La leyenda del Liverpool Jamie Carragher se ha mostrado muy crítico con el declive de Zubimendi, al sugerir que la llegada de Guimaraes marca el final definitivo de la etapa del español como titular habitual. En declaraciones en el pódcast Football Ramble, Carragher dejó una valoración contundente: "¿Crees que se ha acabado para Zubimendi allí? Se suponía que iba a llegar y ser ese controlador. No creo que vuelva a recuperar ese puesto nunca".
Los comentarios de Carragher reflejan un consenso cada vez mayor de que Arteta está orientando la dinámica de su centro del campo hacia la presencia física y la seguridad técnica que ofrece Guimaraes, lo que deja poco margen para que Zubimendi recupere su antiguo papel como principal organizador del equipo.
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