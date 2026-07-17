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El Arsenal fichará a la portera española Misa Rodríguez, récord del Real Madrid, para competir con Daphne van Domselaar y Anneke Borbe, tras cerrar el fichaje de una joven guardameta prometedora
Misa Rodríguez fichará por el Arsenal tras dejar el Real Madrid
Aunque la mayoría de las mejores jugadoras sin contrato de este mercado de fichajes de verano ya han sido contratadas, Misa es una de las mejores que quedan en el mercado tras abandonar el Real Madrid tras seis excelentes temporadas en el club.
En seis temporadas se consolidó como la número uno de Las Blancas y batió el récord del club con 215 partidos, ayudando al equipo, fundado en 2020, a establecerse entre los mejores de España y Europa y a clasificarse con regularidad para la Liga de Campeones, aunque aún espera su primer gran título.
Tras confirmarse su salida del Real Madrid el 10 de junio, la noticia de su fichaje por el Arsenal se ha hecho esperar, pero COPEla adelantó el jueves.
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Hay mucha competencia en la portería del Arsenal
El fichaje de Misa reforzaría aún más la portería del Arsenal. Van Domselaar, titular con Holanda, llegó en 2024 desde el Aston Villa y se consolidó como la número uno. La temporada pasada, Borbe también demostró ser una opción válida, llegando a ser titular por delante de la holandesa tras aprovechar sus oportunidades durante la ausencia por lesión de su compañera, tras fichar procedente del Wolfsburgo el verano pasado.
Por eso, en enero llegó cedida Barbora Votikova para cubrir la baja de Manuela Zinsberger, quien se había lesionado el ligamento cruzado anterior en octubre. La situación se complicó antes de Navidad cuando Van Domselaar también se lesionó. Zinsberger y la canterana Naomi Williams se marcharon al acabar sus contratos, y Votikova volvió al Slavia de Praga.
Con Van Domselaar, Borbe y Misa, las Gunners tendrían tres porteras de nivel, dos de ellas aspirando a minutos, sobre todo en un año de Mundial. Van Domselaar viajará a Brasil como titular de Países Bajos, mientras que Misa aspira a entrar en la lista de España y pelearle el puesto a Cata Coll, del Barcelona.
Al no jugar con el Real Madrid al inicio de la campaña anterior, la seleccionadora Sonia Bermúdez la descartó, algo que Misa no quiere que se repita si no quiere perderse el Mundial.
El Arsenal también cierra el fichaje de un internacional juvenil danés
Los rumores sobre Misa llegan tras el fichaje del Arsenal de la joven portera danesa Isabella Damm. La portera de 18 años llegó al Brøndby en 2021 y debutó con el primer equipo en octubre de 2025, con 17 años, tras ascender por las categorías inferiores. Esa temporada fue habitual en las convocatorias del club danés, que terminó segundo en la A-Liga y se clasificó para la Liga de Campeones.
Tras pasar una temporada a prueba con los Gunners la temporada pasada, su fichaje se anunció el viernes por la mañana, apenas unas horas después de que surgieran los rumores sobre Misa. Al pronunciarse tras el anuncio, la internacional sub-19 de Dinamarca declaró: «Estoy muy orgullosa de unirme al Arsenal y estoy deseando empezar. El Arsenal es un gran club y estoy ilusionada por crecer como jugadora y como persona aquí, y por ayudar al club a alcanzar más éxitos. Ya he entrenado aquí y sé que este entorno me ayudará a progresar».
Clare Wheatley, directora de fútbol femenino del Arsenal, afirmó que el club la sigue desde hace tiempo y la considera una de las mejores porteras jóvenes de Europa. La entrenadora Renee Slegers la definió como una guardameta «prometedora» con «una base sólida» y «gran potencial de crecimiento».
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Se esperan más movimientos en el ajetreado mercado de fichajes del Arsenal.
El mercado de fichajes ha sido positivo para el Arsenal. Las Gunners han reforzado el centro del campo con Georgia Stanway y Geraldine Reuteler, añadido opciones en ataque con Selina Cerci y Lisa Baum, y fichado a la lateral de talla mundial Ona Batlle.
Damm es el sexto fichaje y, si llega Misa, serían siete. Pero quizá alguna portera salga para darles minutos a Van Domselaar, Borbe y Misa.
¿O, tras las lesiones de la pasada temporada, Misa llega solo como refuerzo? Van Domselaar se operó a finales de mayo y se perdió la concentración de la selección holandesa de junio; no hay más detalles, solo que era una intervención programada.
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