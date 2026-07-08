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El Arsenal ficha a la centrocampista suiza Geraldine Reuteler, quien portará el dorsal 14
Reuteler cierra su importante fichaje por el Arsenal
El Arsenal ha anunciado el fichaje de Reuteler, confirmado el miércoles en la web oficial del club. La futbolista suiza llega tras ocho años en el Eintracht Fráncfort, donde disputó 184 partidos, marcó 54 goles y dio 44 asistencias.
Antes de ir a Alemania, Reuteler jugó en el FC Stans y debutó con el primer equipo del FC Luzern a los 15 años. Llega a Londres con un palmarés notable: 91 partidos con Suiza, el premio a Mejor Jugadora Suiza 2024 y el pase a cuartos de la Eurocopa 2025.
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Detalles del contrato y nuevo número de camiseta
El Arsenal ha anunciado el fichaje definitivo de Reuteler, quien ha firmado un contrato de cuatro años, según BBC Sport. Reuteler lucirá el dorsal 14 y es el tercer gran refuerzo del verano tras las llegadas de Georgia Stanway y Selina Cerci.
La jugadora mostró su alegría por llegar al Arsenal y afirmó: «Es uno de los mejores clubes del mundo y estoy orgullosa de estar aquí. Me encanta su estilo de juego y quiero medirme a las mejores de la WSL».
Slegers y Wheatley elogian al nuevo fichaje
Reuteler está decidida a dejar huella en el Emirates Stadium. «Quiero aportar a la historia y al éxito del club y ansío jugar ante nuestra afición», añadió.
La directora de fútbol femenino del Arsenal, Clare Wheatley, afirmó: «Estamos encantadas de anunciar que Géry es jugadora del Arsenal. Llevábamos tiempo siguiéndola y aporta una sólida trayectoria tanto en clubes como con la selección. Estamos deseando trabajar juntas para luchar por traer más trofeos a nuestro club». La entrenadora principal, Renee Slegers, añadió: «Estoy encantada de que hayamos podido fichar a Géry para el Arsenal. Es una jugadora muy técnica e inteligente que combina estas cualidades con una gran capacidad atlética, lo que creemos que la convierte en una gran incorporación para nuestro centro del campo».
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¿Qué les depara el futuro a Reuteler y al Arsenal?
Reuteler disfrutará de un breve descanso veraniego antes de unirse a sus nuevas compañeras del Arsenal. Slegers ha confirmado: «Estoy deseando que empecemos a trabajar juntas cuando comience la pretemporada». El Arsenal incorporará a Reuteler, Stanway y Cerci a la plantilla durante su próxima concentración de entrenamiento. Reuteler luchará por un puesto de titular en el centro del campo desde el primer momento, mientras el Arsenal aspira a conquistar la Women's Super League.
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