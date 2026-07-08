El Arsenal ficha a la centrocampista suiza Geraldine Reuteler, quien portará el dorsal 14

El Arsenal ha anunciado el fichaje de Reuteler, confirmado el miércoles en la web oficial del club. La futbolista suiza llega tras ocho años en el Eintracht Fráncfort, donde disputó 184 partidos, marcó 54 goles y dio 44 asistencias.

Antes de ir a Alemania, Reuteler jugó en el FC Stans y debutó con el primer equipo del FC Luzern a los 15 años. Llega a Londres con un palmarés notable: 91 partidos con Suiza, el premio a Mejor Jugadora Suiza 2024 y el pase a cuartos de la Eurocopa 2025.



