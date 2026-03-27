AFP
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El Arsenal está preocupado por el estado físico de Noni Madueke, ya que el extremo inglés se vio obligado a abandonar el terreno de juego lesionado en el amistoso contra Uruguay y salió de Wembley con la pierna entablillada
Una fuerte colisión pone fin a la noche de Madueke
Madueke es duda por lesión tras ser sustituido en la primera parte del partido disputado en Wembley el viernes por la noche. El extremo del Arsenal sufrió un fuerte choque con Rodrigo Aguirre en el borde del área de Uruguay cuando se internaba desde la derecha y se disponía a disparar.
Aguirre se echó atrás y le quitó el balón, pero su impulso derribó a Madueke, que tuvo que ser atendido por el equipo médico de Inglaterra. A pesar del impacto inicial, el extremo intentó seguir jugando antes de que quedara claro que no podía continuar.
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Se sospecha que la estrella del Arsenal sufre una conmoción cerebral
Madueke siguió jugando durante un par de minutos más antes de caer al césped y hacer señas a los fisioterapeutas para que lo sustituyeran. Fue sustituido por Jarrod Bowen en el minuto 39 y se le ayudó a salir del campo, dirigiéndose directamente al túnel, mientras se sujetaba la mandíbula. La imagen del delantero dirigiéndose directamente al vestuario será motivo de gran preocupación tanto para Thomas Tuchel como para Arteta.
La gravedad de la lesión sigue sin confirmarse, aunque se vio a Madueke atravesando la zona mixta de Wembley con una rodillera en la pierna izquierda. Aunque en un principio se sospechaba que se trataba de una conmoción cerebral, este nuevo dato sugiere un impacto físico que podría dejar al jugador de 24 años fuera del próximo partido de liga del Arsenal, a la espera de una evaluación más detallada.
Las esperanzas de clasificarse para el Mundial se ven truncadas por una lesión
El partido contra Uruguay y el encuentro del martes contra Japón son las últimas oportunidades que tienen los jugadores de Inglaterra para demostrar su valía y ganarse un puesto en el Mundial, y la temprana baja de Madueke supondrá un contratiempo frustrante para el extremo. Tras haberse consolidado como titular en la selección de los Tres Leones, cualquier periodo de baja en esta fase de la temporada dista mucho de ser ideal.
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Enfrentamiento físico en Wembley
Madueke no fue el primer jugador en tener que abandonar el terreno de juego prematuramente, ya que el defensa uruguayo Joaquín Piquerez también sufrió una grave lesión en el tobillo tras intentar una entrada sobre el delantero del Arsenal. Madueke había llevado el balón hasta la línea de fondo antes de que Piquerez le entrara; este último, al parecer, se torció el tobillo y tuvo que ser retirado en camilla tras recibir cinco minutos y medio de asistencia médica en el campo. José María Giménez le sustituyó en el equipo visitante.