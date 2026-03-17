El Arsenal está negociando para reducir a la mitad el precio de traspaso, ya que Fabio Vieira ha llegado a un acuerdo para hacer definitivo su fichaje por la Bundesliga

Vieira se está convirtiendo rápidamente en un héroe para el Hamburgo, erigiéndose en el principal «salvador» del club durante su actual cesión. El jugador de 25 años ha mostrado un estado de forma sensacional últimamente, marcando tres goles en sus últimas cinco apariciones con el equipo alemán. Esto supone un marcado contraste con la impresión que causó al principio, tras haber sido expulsado en dos ocasiones en sus primeros cinco partidos de la Bundesliga.

Su contribución más reciente, un gol espectacular en el empate 1-1 contra el Colonia, no ha hecho más que intensificar el deseo del equipo de la Bundesliga de asegurarse sus servicios a largo plazo. Con cinco goles ya esta temporada, Vieira ha demostrado que puede ser el eje creativo que el Arsenal esperaba que fuera cuando lo fichó del Oporto.