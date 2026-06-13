El extremo ha marcado 43 goles en dos temporadas con el Brujas, afianzándose como uno de los atacantes más productivos de Bélgica. Antes, en la 2023-24 con el Fortuna Düsseldorf, anotó 22 tantos en la segunda división alemana.

Tzolis renovó con el Club Brujas hasta 2029, pero el Arsenal aún lo considera para este verano. Mikel Arteta quiere más opciones ofensivas tras perder la final de la Champions contra el PSG, y el área de fichajes busca que la plantilla siga creciendo tras el éxito local.