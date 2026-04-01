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El Arsenal, «en primera línea» para fichar a la estrella del Bayer Leverkusen valorada en 100 millones de euros, tras confirmar su agente el «verdadero» interés de Mikel Arteta
Arteta identifica a su principal objetivo
Arteta parece haber encontrado en Kofane una solución a largo plazo para los problemas del Arsenal en ataque. El jugador de 19 años ha destacado esta temporada en el Bayer Leverkusen, donde ha marcado siete goles y ha dado ocho asistencias en 39 partidos en todas las competiciones. Los Gunners han sido fuertemente vinculados con el fichaje de la estrella de la Bundesliga, y ahora el representante del jugador, Eric Depolo, ha ofrecido información relevante sobre la situación.
«Sí, el interés del Arsenal es real. Al entrenador [Arteta] le gusta mucho», afirmó Depolo en una entrevista con Daily Arsenal. «Hay contacto entre el Arsenal y yo. Pero ahora mismo su prioridad es ganar la liga; a partir de ahí, todo empezará a moverse».
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La asombrosa valoración de 100 millones de euros
Aunque informes anteriores de Sky Alemania apuntaban a un precio de entre 60 y 70 millones de euros, el agente de Kofane cree que el delantero vale bastante más en el mercado actual. Depolo insiste en que cualquier club que quiera llevarse al joven de la BayArena tendrá que rascarse bien el bolsillo.
«Es un jugador de 100 millones de euros. Con Kofane, el Arsenal tendrá un delantero de primer nivel para los próximos 10 años», afirmó con rotundidad el agente. Depolo fue aún más lejos en sus elogios, describiendo a su cliente como el mayor talento de su categoría de edad en todo el continente. «En este momento, es el mejor delantero sub-21 de Europa y el más completo. Tiene velocidad, técnica, defiende muy bien y es fuerte en el juego aéreo. Es muy difícil encontrar todas estas cualidades en un solo delantero».
La fuerte competencia de los gigantes europeos
El Arsenal no es, desde luego, el único que admira al jugador del Leverkusen. Según Depolo, su teléfono no ha parado de sonar desde que los clubes de élite del fútbol mundial han empezado a interesarse por él. La lista de pretendientes incluye a rivales de la Premier League como el Chelsea, el Newcastle, el Everton y el Brentford, así como a gigantes continentales como el Barcelona y el Bayern de Múnich.
«Nunca en mi vida había recibido tantas llamadas como ahora en relación con Kofane», admitió Depolo al hablar del interés generalizado. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de interesados, el agente insinuó que el entorno específico del Arsenal les da una clara ventaja sobre sus rivales en la pugna por el prolífico adolescente.
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Por qué el Arsenal tiene ventaja
Cuando se le preguntó quién lleva actualmente la delantera en la pugna por el joven delantero más codiciado de Europa, Depolo señaló hacia el norte de Londres. Mencionó los vínculos culturales y personales que existen dentro de la actual plantilla de los Gunners como factores clave que podrían inclinar la balanza a favor de un fichaje por el Emirates Stadium frente a otros destinos.
«Creo que es demasiado pronto para decirlo, pero dado que el jugador habla español, al igual que Mikel Arteta, y que William Saliba es originario de Camerún, diría que el Arsenal está en cabeza», concluyó Depolo. Con el terreno aparentemente allanado, ahora le toca al Arsenal igualar la valoración del Leverkusen y hacerse con uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial.