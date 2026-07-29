El Arsenal está intensificando su intento de fichar al capitán del Newcastle, y las conversaciones entre ambos clubes han entrado ya en una fase avanzada, según talkSPORT. Aunque el Newcastle ha sostenido públicamente que no se ha producido ningún contacto formal, se entiende que se ha avanzado de forma significativa hacia un acuerdo verbal. Se espera que la operación alcance un valor total superior a los 75 millones de libras, y el Arsenal está preparado para cerrarla cuanto antes.

Las bases de este movimiento de alto perfil parecen haberse asentado hace ya algún tiempo, ya que el Arsenal y el centrocampista brasileño ya han acordado las condiciones personales. Este avance ha provocado cierto roce entre ambos clubes: fuentes internas del Newcastle han expresado su sorpresa por la ausencia de una oferta formal por escrito pese a la intensa especulación, mientras que fuentes del Arsenal insisten en que ya se han trasladado tres ofertas verbales.







