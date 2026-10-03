El Arsenal ha decidido formalmente no seguir adelante con una gran ampliación del Emirates Stadium, poniendo fin a las especulaciones sobre un posible aumento significativo de su actual aforo de 60.704 espectadores. Aunque la demanda de entradas sigue en máximos históricos, la directiva del club ha determinado que un proyecto de construcción de gran envergadura no es la prioridad en estos momentos.

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de este tipo, el club creó en 2024 un grupo de trabajo específico encabezado por el director ejecutivo, Richard Garlick, para estudiar la posibilidad de realizar importantes ampliaciones en su estadio. Tras una revisión exhaustiva de la logística y de las implicaciones financieras de una remodelación a gran escala, se tomó la decisión de dejar de centrar la atención principalmente en el número de asientos. En su lugar, el club priorizará la modernización de la infraestructura existente para mejorar el entorno comercial y la experiencia de los espectadores.