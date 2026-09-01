AFP
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El Arsenal descarta a Malick Fofana mientras el Crystal Palace lanza un dramático giro de última hora para arrebatarle a la estrella del Lyon al Sunderland
El Arsenal se aleja del fichaje de Fofana
Según The Standard, el Arsenal ha optado por no intentar el fichaje de Fofana, mientras que el extremo del Lyon se ha convertido en el objetivo de una intensa pugna de última hora en otros lugares. Fofana había surgido como un jugador que interesaba al Arsenal, que sigue abierto a reforzar sus opciones ofensivas antes de que el mercado de fichajes cierre el martes por la noche.
El jugador, de 21 años, fue ofrecido al equipo de Mikel Arteta y, aunque el club estudió la posibilidad de una operación, nunca estuvo del todo comprometido con sacar adelante un traspaso permanente del internacional belga.
Aunque el jugador estaba interesado en mudarse al Emirates Stadium, el precio exigido por el Lyon, de alrededor de 30-35 millones de libras, era una cifra que el Arsenal no estaba dispuesto a pagar. Este enfoque disciplinado en el mercado ha definido el verano del Arsenal, ya que la cúpula se niega a pagar de más por objetivos secundarios incluso cuando la profundidad de la plantilla sigue siendo una preocupación urgente para el cuerpo técnico.
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Reconocimiento médico completado en el Sunderland, pero golpe del Palace
Con el Arsenal fuera de la carrera, el Sunderland parecía haber asegurado un gran golpe al alcanzar un acuerdo con el Olympique Lyonnais. Sin embargo, la situación dio un giro dramático el martes por la tarde.
Según el periodista italiano Fabrizio Romano, Fofana ha completado el reconocimiento médico con el Sunderland… y el Crystal Palace acaba de enviar una oferta al Olympique Lyon. Esta intervención de última hora ha dejado en una gran duda el destino inmediato del jugador, pese a que ya se había sometido a pruebas físicas con el conjunto del Championship.
El Palace está dispuesto a ofrecer más que el Sunderland
La carrera se ha intensificado porque el club del sur de Londres está dispuesto a superar la oferta del conjunto de Wearside. Los informes sugieren que el Crystal Palace está intentando arrebatar el fichaje ofreciendo mejores condiciones económicas que el paquete de más de 30 millones de euros acordado previamente por el Sunderland.
Según las informaciones, el Sunderland había ofrecido 30 millones de euros más 5 millones en variables, pero la irrupción del Palace en la pugna, unida al atractivo de jugar en la Premier League y a un proyecto con el exentrenador del Lens Pierre Sage, ha complicado de forma significativa las últimas horas de la operación.
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Últimas horas del mercado de fichajes
A medida que se acerca la fecha límite de las 23:00, se espera que el culebrón de Fofana sea una de las grandes historias de la noche. El Sunderland había cerrado un contrato de cinco años con el extremo, que, según se informó, estaba convencido por el proyecto del club y por la oportunidad de competir en la Europa League. Sin embargo, el Crystal Palace también puede ofrecer fútbol europeo esta temporada y el prestigio de la máxima categoría, algo que puede resultar demasiado tentador para que el belga lo rechace pese a haber completado el reconocimiento médico en el noreste de Inglaterra.
En el caso del Arsenal, la atención se centra en si puede identificar una alternativa de última hora para reforzar la delantera de Arteta. El equipo de captación del club sigue evaluando varias opciones, pero, según se informa, también está satisfecho de seguir con la plantilla actual si no surgen "oportunidades de mercado" que cumplan sus estrictos criterios.
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