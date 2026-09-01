Según The Standard, el Arsenal ha optado por no intentar el fichaje de Fofana, mientras que el extremo del Lyon se ha convertido en el objetivo de una intensa pugna de última hora en otros lugares. Fofana había surgido como un jugador que interesaba al Arsenal, que sigue abierto a reforzar sus opciones ofensivas antes de que el mercado de fichajes cierre el martes por la noche.

El jugador, de 21 años, fue ofrecido al equipo de Mikel Arteta y, aunque el club estudió la posibilidad de una operación, nunca estuvo del todo comprometido con sacar adelante un traspaso permanente del internacional belga.

Aunque el jugador estaba interesado en mudarse al Emirates Stadium, el precio exigido por el Lyon, de alrededor de 30-35 millones de libras, era una cifra que el Arsenal no estaba dispuesto a pagar. Este enfoque disciplinado en el mercado ha definido el verano del Arsenal, ya que la cúpula se niega a pagar de más por objetivos secundarios incluso cuando la profundidad de la plantilla sigue siendo una preocupación urgente para el cuerpo técnico.



