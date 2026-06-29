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El Arsenal debe dar marcha atrás tras el rechazo del Bournemouth a la oferta por Alex Scott
El Bournemouth se pronuncia sobre Alex Scott
El Arsenal quería fichar al centrocampista de 22 años, pero el Bournemouth rechazó su primera oferta, informa la BBC.
Los Cherries quieren retener al exjugador del Bristol City y le ofrecen renovar su contrato, vigente aún dos años. No escucharán ofertas en este mercado.
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Dura competencia para el aspirante inglés.
El Arsenal no es el único club que sigue a Scott en el Vitality Stadium. Sus actuaciones han atraído a la élite de la Premier League: Manchester City, United, Tottenham y Chelsea también lo vigilan.
Su valor ha subido tras ser convocado por Inglaterra en noviembre y participar en la concentración previa al Mundial en Florida con Thomas Tuchel, aunque aún no debutó. Esa experiencia ha avivado el interés de los grandes.
Otros objetivos en el punto de mira de los Gunners
Como el Bournemouth no cede en su postura sobre Scott —que jugó 39 partidos y marcó cuatro goles la temporada pasada—, el Arsenal busca alternativas.
Por eso baraja fichar a Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, del Newcastle, aunque la llegada de este último se ve complicada por su alto precio.
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Los rivales del norte de Londres se disputan a Tonali
Mientras el Arsenal duda por el precio de Tonali, el Tottenham avanza con confianza para fichar al centrocampista italiano y adelantarse a los gunners.