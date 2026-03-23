El Arsenal debe aprender a jugar «sucio» tras caer en la final de la Carabao Cup, según un exjugador del equipo, quien afirma que la decisión de alinear a Kepa Arrizabalaga no fue un error

En declaraciones a Covers.com, el exdefensa del Arsenal Sagna se negó a culpar al portero del resultado y, en su lugar, señaló la falta de pragmatismo táctico en la segunda parte. Sugirió que un planteamiento más directo podría haberles dado más posibilidades de llevarse la victoria.

Sagna dijo: «Mikel Arteta no cometió ningún error al alinear a Kepa en la portería en lugar de a David Raya. Kepa es un portero de primer nivel y, aunque su error le costó un gol al Arsenal, no fue la única razón por la que los Gunners perdieron el partido. El Arsenal empezó a replegarse en la segunda parte y se expuso a la presión del Manchester City. Deben aprender a jugar sucio y a lanzar balones largos para aliviar algo de presión y situar un bloque más adelantado, en lugar de quedarse en su propia área. Cada vez que recuperaban el balón, se empeñaban en salir desde atrás y eso les pasó factura.

«Si Kai Havertz hubiera marcado su ocasión al principio del partido, el resultado podría haber sido completamente diferente. Tenía que haber disparado un poco antes para tener más espacio de portería al que apuntar, pero James Trafford realizó una serie de grandes paradas; merece muchos elogios por su actuación. El Arsenal tiene que olvidarse de este resultado y aprender de sus errores. Arteta utilizará la derrota del domingo para motivar a su equipo de cara al resto de la temporada y luchar por los tres grandes trofeos que tienen muchas posibilidades de ganar».