El Arsenal conoce cuánto tiempo estará de baja el lesionado Eberechi Eze, un duro golpe para los hombres de Mikel Arteta en su lucha por el triplete europeo y nacional

Según la BBC, Eze se enfrentará a un parón de entre cuatro y seis semanas tras sufrir una lesión en la pantorrilla en la victoria de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. El jugador de 27 años se perdió la derrota por 2-0 del domingo en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City y se retiró de la convocatoria de la selección. El entrenador del Arsenal, Arteta, espera los resultados definitivos de las pruebas, pero el momento es un duro golpe, ya que los Gunners persiguen la gloria en la Premier League, la Liga de Campeones y la FA Cup. Sin embargo, el inminente regreso del capitán del club, Martin Odegaard, tras un mes de baja por una lesión de rodilla, ayudará a aliviar la carga creativa.