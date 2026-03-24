AFP
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El Arsenal conoce cuánto tiempo estará de baja el lesionado Eberechi Eze, un duro golpe para los hombres de Mikel Arteta en su lucha por el triplete europeo y nacional
Cronología de la lesión y medidas para acelerar la recuperación
Según la BBC, Eze se enfrentará a un parón de entre cuatro y seis semanas tras sufrir una lesión en la pantorrilla en la victoria de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. El jugador de 27 años se perdió la derrota por 2-0 del domingo en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City y se retiró de la convocatoria de la selección. El entrenador del Arsenal, Arteta, espera los resultados definitivos de las pruebas, pero el momento es un duro golpe, ya que los Gunners persiguen la gloria en la Premier League, la Liga de Campeones y la FA Cup. Sin embargo, el inminente regreso del capitán del club, Martin Odegaard, tras un mes de baja por una lesión de rodilla, ayudará a aliviar la carga creativa.
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La influencia creativa fundamental de Eze
La baja del centrocampista ofensivo se notará mucho, dada su enorme contribución a la actual campaña. Antes de este contratiempo, Eze había disputado 43 partidos en todas las competiciones esta temporada, incluidos dos con el Crystal Palace antes de su fichaje a finales de agosto. Su balance incluye nueve goles y seis asistencias con los Gunners, lo que le convierte en una pieza clave del ataque. Ha tenido un papel especialmente destacado en la Premier League, donde ha disputado 26 partidos y ha sumado seis goles y dos asistencias. En Europa, ya ha registrado un gol y dos asistencias en nueve partidos de la Liga de Campeones esta temporada.
Barnes responde a la convocatoria internacional
Ante la indisponibilidad de la estrella del Arsenal, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha convocado rápidamente al extremo del Newcastle United, Harvey Barnes, para la concentración de los Tres Leones. El jugador, de 28 años, atraviesa un estado de forma sensacional, ya que ha marcado 14 goles en todas las competiciones esta temporada. Esta incorporación de última hora pone fin a un exilio internacional de casi seis años para el delantero. Además, acalla definitivamente los rumores sobre su elegibilidad para jugar con Escocia.
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¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
De vuelta al norte de Londres, Arteta se enfrenta a un calendario exigente sin su estrella en el centro del campo. El líder de la liga ocupa actualmente el primer puesto con 70 puntos, nueve por delante del Manchester City, que tiene un partido menos. Tras el parón internacional, reanudarán su lucha por el triplete con los cuartos de final de la FA Cup en Southampton el 4 de abril. Solo tres días después, viajarán para enfrentarse al Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El 19 de abril también se avecina un enfrentamiento decisivo en la Premier League contra los hombres de Pep Guardiola, lo que significa que la profundidad de la plantilla se verá sometida a una dura prueba durante esta recta final crucial.