Nwaneri se ha incorporado oficialmente al Borussia Dortmund en calidad de cedido por una temporada después de que el Arsenal diera luz verde al traspaso a primera hora del martes. Según el Evening Standard, el club alemán intensificó su persecución de Nwaneri después de que Giannis Konstantelias sufriera una lesión de larga duración en el ligamento cruzado anterior.

Nwaneri viajó a Alemania para pasar el reconocimiento médico y completar la operación, que no incluye ninguna obligación ni opción para que el Borussia Dortmund haga permanente el acuerdo el próximo verano. El centrocampista pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido en el Marsella, pero el Arsenal decidió que era necesaria otra salida temporal, ya que sigue siendo poco probable que Nwaneri tenga minutos regulares con el primer equipo a las órdenes de Mikel Arteta esta temporada.