El Arsenal confirma que William Saliba estará de baja durante un «largo periodo», pero el defensa evita la cirugía tras regresar del Mundial con Francia

Los Gunners se han quedado consternados tras confirmarse que Saliba estará de baja durante un periodo prolongado, según un comunicado oficial del Arsenal. El jugador, de 25 años, fue un pilar fundamental de la selección francesa en Norteamérica, pero se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la derrota por 2-0 ante España. Tras regresar a Londres, especialistas confirmaron que sufrió una lesión de espalda que necesita rehabilitación. La alarma se encendió cuando el defensa se desplomó en el campo sin recibir contacto, lo que puso en duda su disponibilidad para el club londinense.

Sin embargo, las pruebas descartan cirugía y apuntan a un programa de recuperación controlado, lo que aleja el peor escenario y mantiene la esperanza de su regreso antes de lo esperado.