Trossard está a punto de dejar el norte de Londres tras el acuerdo entre ambos clubes sobre el traspaso. Según The Athletic, el acuerdo es de 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares). El Arsenal ha publicado un comunicado oficial para aclarar la situación en torno a su marcha.

El club ha declarado: «Podemos confirmar que hemos llegado a un acuerdo con el Besiktas para el traspaso definitivo de Leandro Trossard. Una vez acordada la cantidad del traspaso, se ha concedido permiso a Leo, de 31 años, para que viaje a Estambul con el fin de someterse a un reconocimiento médico y completar los trámites de su fichaje por el club de la Superliga turca. Ofreceremos más información una vez que se haya completado el traspaso».