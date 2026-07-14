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El Arsenal confirma el traspaso de Leandro Trossard al Besiktas por 17 millones de libras; el jugador belga viaja a Turquía para someterse al reconocimiento médico
Confirmación oficial del traspaso
Trossard está a punto de dejar el norte de Londres tras el acuerdo entre ambos clubes sobre el traspaso. Según The Athletic, el acuerdo es de 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares). El Arsenal ha publicado un comunicado oficial para aclarar la situación en torno a su marcha.
El club ha declarado: «Podemos confirmar que hemos llegado a un acuerdo con el Besiktas para el traspaso definitivo de Leandro Trossard. Una vez acordada la cantidad del traspaso, se ha concedido permiso a Leo, de 31 años, para que viaje a Estambul con el fin de someterse a un reconocimiento médico y completar los trámites de su fichaje por el club de la Superliga turca. Ofreceremos más información una vez que se haya completado el traspaso».
- AFP
Cierre de las condiciones personales y los detalles del contrato
Los clubes han acordado un traspaso de 17 millones de libras, mientras él y el Besiktas ajustan los últimos detalles de su contrato. Firmaría por tres años, con opción a uno más, y un salario que podría llegar a 9 millones de euros por temporada.
Los trámites finales podrían cerrarse esta semana. Solo le quedaba un año de contrato con el Arsenal, pues aunque en agosto de 2025 aceptó un importante aumento salarial, ese acuerdo no prolongaba su estancia en el Emirates más allá de 2027.
Una figura clave tanto para el club como para la selección nacional
Trossard deja el Arsenal tras brillar en la 2025-26: 50 partidos, 8 goles y 11 asistencias. Ayudó al club a ganar su primer título de liga desde 2004 y a llegar a la final de la Liga de Campeones.
Llegó del Brighton en enero de 2023 por 27 millones de libras (36 millones de dólares). Con Bélgica fue titular en el Mundial: jugó los seis partidos, marcó dos goles y dio tres asistencias, incluida una en el 5-1 a Nueva Zelanda.
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¿Qué les depara el futuro a Trossard y al Arsenal?
Trossard se someterá a los reconocimientos médicos en Estambul antes de firmar su contrato con el Beşiktaş. Tras concluir los trámites, se unirá a sus nuevos compañeros para la próxima temporada de la Superliga turca. Mientras, el Arsenal reinvertirá los 17 millones de libras en su plantilla, y Mikel Arteta prepara la defensa del título de la Premier League.
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