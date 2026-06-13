El Arsenal busca un extremo izquierdo: al parecer, una antigua estrella de la segunda división figura en su lista de deseos

En verano de 2024, Tzolis fichó por un club belga, donde ha mantenido excelentes estadísticas y ha jugado con regularidad en la Liga de Campeones.

En mayo, declaró al periódico belga Nieuwsblad que valoraría fichar por un equipo de la Liga de Campeones de Inglaterra, Alemania, España o Italia, además del París Saint-Germain.