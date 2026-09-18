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¡El Arsenal arrebata una joya al Liverpool! El Arsenal supera al Manchester United y al Chelsea para hacerse con el fichaje de la estrella inglesa juvenil Vincent Joseph
El Arsenal se hace con un talento del Liverpool
El Arsenal ha confirmado oficialmente el fichaje de Joseph, delantero de 16 años procedente del Liverpool. El adolescente se incorpora al club del norte de Londres como parte de su promoción de becados de primer año de cara a la campaña 2026/27.
La llegada de Joseph supone un golpe importante para los campeones de la Premier League. El joven delantero rechazó la oportunidad de firmar una beca en Merseyside y optó en su lugar por continuar su prometedor desarrollo en el Emirates Stadium.
Una dura despedida de Anfield
El movimiento pone fin a la larga vinculación de Joseph con el Liverpool, un club al que ha llamado hogar durante casi una década. En Instagram, al anunciar su salida, el delantero expresó su gratitud al Liverpool.
"Después de 9 años inolvidables, ha llegado el momento de decir adiós", escribió Joseph. "Gracias por los recuerdos y por hacer que mi etapa aquí fuera realmente especial. @liverpoolfc YNWA".
El Arsenal logró imponerse a una fuerte competencia por el fichaje del adolescente, ya que sus rivales nacionales Manchester United y Chelsea mostraron un interés concreto.
Una formación de élite en categorías inferiores
Joseph llega a la capital con una reputación en auge por su prolífica capacidad goleadora. El delantero causó un impacto inmediato en el equipo sub-18 del Liverpool la pasada temporada, al ver puerta tres veces en sus dos primeras apariciones.
Su bagaje internacional es igual de impresionante. Representando a la selección inglesa sub-16, Joseph ha firmado una notable cifra de ocho goles en solo nueve partidos con Inglaterra, además de aportar una asistencia.
La transición a la academia del Arsenal se verá facilitada por la presencia de algunas caras conocidas. Joseph está listo para reencontrarse con sus compañeros en las categorías inferiores de Inglaterra Emerson Nwaneri y Charlie Phillips, unas conexiones que el Arsenal espera ver florecer también a nivel de club.
La apuesta del Arsenal por la cantera continúa
Joseph es simplemente el último de una oleada de incorporaciones ilusionantes a la estructura de cantera del Arsenal este año. El Arsenal ha reforzado de forma agresiva las filas de su academia a lo largo del verano, cerrando acuerdos por Habeeb Ogunneye, James Scanlon, Igor Tyjon, Axel Donczew, Mylo Bernard y Elijah Upson.
El conjunto del norte de Londres también mira ya al próximo año. El delantero georgiano Andria Bartishvili, muy bien valorado, y el talentoso joven portero Phoenix Blayney ya han firmado sendos preacuerdos para unirse al club el próximo verano.
Para Joseph, el foco inmediato estará en integrarse en la plantilla sub-18 del Arsenal y replicar la forma letal que le convirtió en una de las promesas adolescentes más codiciadas del país.
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