Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Sheffield United FC v Leeds United FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Arsenal anuncia el sorprendente fichaje del exportero del Leeds Illan Meslier, que llega como agente libre

I. Meslier
Fichajes
Arsenal
Premier League
Leeds

El Arsenal ha fichado gratis al exguardameta del Leeds United, Illan Meslier, y le ha firmado un contrato de dos años. El portero francés, de 26 años, llega al norte de Londres tras acabar su contrato en Yorkshire y refuerza la portería del actual campeón de la Premier League.

  • Los Gunners fichan a un agente libre

    El Arsenal ha fichado a Meslier como agente libre tras acabar su contrato con el Leeds. El portero francés ha firmado un contrato de dos años en el Emirates Stadium, con opción a uno más. La directiva actuó rápido para asegurar sus servicios y reforzar la defensa de cara a la nueva temporada.


    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Meslier aspira a conquistar títulos

    El exjugador de la cantera del Lorient mostró su orgullo tras fichar por el club del norte de Londres. Meslier se comprometió a adaptarse rápido y ayudar a su nuevo equipo a mantener su dominio nacional.

    En declaraciones a la web del club, afirmó: «Estoy muy feliz. Es un gran día para mí porque acabo de incorporarme al equipo campeón. Para mí, el Arsenal es el club más grande de Inglaterra. Estoy muy contento y muy orgulloso de unirme al Arsenal. Quiero demostrar mi cariño por este escudo y ganar muchos trofeos, porque este club vive de los títulos».

  • Arteta busca refuerzos

    En un principio, Meslier iba a ser el tercer portero, detrás de David Raya, ganador del Guante de Oro de la Premier League, y de Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de Kepa en la plantilla de Mikel Arteta podría hacer que el puesto de segundo portero recaiga en el exguardameta del Leeds.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Leeds United v Valencia - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Al francés le espera la integración en la pretemporada

    Meslier llevará el dorsal 30 y se unirá de inmediato a la pretemporada en el Sobha Realty Training Centre. Su llegada obliga a ceder al joven portero Tommy Setford, de 20 años, para que juegue con regularidad, informa BBC Sport. Con un calendario cargado de competiciones nacionales y Champions, Arteta dispone ahora de una defensa más sólida para la próxima temporada.

Amistosos
Leeds crest
Leeds
LEE
Wrexham crest
Wrexham
WRE