El Arsenal anuncia el sorprendente fichaje del exportero del Leeds Illan Meslier, que llega como agente libre

El exjugador de la cantera del Lorient mostró su orgullo tras fichar por el club del norte de Londres. Meslier se comprometió a adaptarse rápido y ayudar a su nuevo equipo a mantener su dominio nacional.

En declaraciones a la web del club, afirmó: «Estoy muy feliz. Es un gran día para mí porque acabo de incorporarme al equipo campeón. Para mí, el Arsenal es el club más grande de Inglaterra. Estoy muy contento y muy orgulloso de unirme al Arsenal. Quiero demostrar mi cariño por este escudo y ganar muchos trofeos, porque este club vive de los títulos».