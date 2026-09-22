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El Arsenal, ante un nuevo susto por lesión mientras Jurrien Timber se ausenta del entrenamiento con su selección
Timber se ausenta del entrenamiento de Países Bajos
El defensa del Arsenal Timber se ha perdido el entrenamiento grupal mientras estaba concentrado con Países Bajos. El lateral sigue actualmente un plan adaptado mientras continúa intensificando su recuperación de la lesión. La novedad puede preocupar a los aficionados del Arsenal después de que Timber regresara hace poco a la dinámica del primer equipo. Tras perderse el partido de la Carabao Cup de entre semana en casa del Ipswich Town, completó una hora contra el Brighton el pasado fin de semana.
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Calendario especial acordado con Xavi
La publicación neerlandesa Voetbal International informa de que el Arsenal ha estado en contacto directo con el nuevo seleccionador de Países Bajos, Xavi. De forma conjunta, el club y el cuerpo técnico de la selección han diseñado una carga de trabajo a medida para el defensa con el objetivo de gestionar cuidadosamente su estado físico.
Este programa de entrenamiento individual sugiere que no se asumirá ningún riesgo con Timber en el próximo partido de Países Bajos contra Alemania. La medida de precaución está pensada para proteger al defensa tras un largo periodo alejado de los terrenos de juego.
El Arsenal se enfrenta a una creciente crisis de efectivos en el lateral derecho
Timber sufrió originalmente una lesión durante el tramo final de la campaña del Arsenal que acabó con la conquista de la Premier League. Aunque regresó al banquillo para la final de la Champions League, no estaba lo suficientemente en forma como para participar en el Mundial.
Arteta se enfrenta ahora a una grave escasez de efectivos en defensa después de que Ben White sufriera un golpe antes del parón internacional. Además, Declan Rice, que actuó como lateral derecho ante el Brighton, se ha retirado de la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel. Con Cristian Mosquera de baja por una lesión de rodilla y William Saliba arrastrando un problema de espalda, el nuevo fichaje Ezri Konsa ha jugado exclusivamente como central.
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