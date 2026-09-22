Utiliza esta diapositiva para analizar qué podría pasar después 🤔 con los equipos, jugadores, entrenadores, etc. implicados.

Evita limitarte a enumerar un próximo partido: ¿qué tipo de prueba les espera? ¿Cómo ha sido su forma reciente? ¿Qué tiene de destacable el próximo encuentro, o la próxima serie de partidos? ¿Qué más aparece en el horizonte: sorteos de copa, parones internacionales, regresos de lesionados, mercados de fichajes?

Escribe tu propio subtítulo, a través del cuadro «Headline» de la diapositiva superior, que sea relevante para el contenido de la diapositiva, incluya palabras clave y resuma adecuadamente lo escrito.

Añade una imagen 🖼️, a través del cuadro «Post image/media» de abajo. No debe ser la misma que se haya utilizado en diapositivas anteriores ni en la imagen principal.

Por último, y antes de guardar y pasar el enlace de CS para la subedición, asegúrate de añadir el titular SEO y la descripción 🌐a través de los cuadros de abajo. El «titular SEO» debe ser el mismo que el titular principal, mientras que la «descripción» debe ser un resumen general de lo que trata la historia y tener en cuenta términos SEO relevantes.

Una vez que hayas leído las instrucciones anteriores, borra todo el texto y añade tu propio texto.