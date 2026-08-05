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El Arsenal acuerda un traspaso de 75 millones de libras por el capitán del Newcastle, Bruno Guimaraes, y el reconocimiento médico ya está programado
Arteta consigue a su principal objetivo para el centro del campo
El Arsenal por fin ha logrado avanzar en su intento de fichar a Guimaraes, al acordar una cantidad de 75 millones de libras por el jugador de 28 años, según talkSPORT. El internacional brasileño ha sido identificado por Mikel Arteta como su principal objetivo para el verano, y el técnico del Arsenal está deseando añadir calidad de élite a un centro del campo que dominó la Premier League la temporada pasada. Guimaraes ha estado muy vinculado con un traslado al Emirates durante varios meses, y la operación representa una importante declaración de intenciones del club del norte de Londres mientras se prepara para defender su título.
El movimiento se produce después de que el jugador y el Arsenal acordaran los términos personales el mes pasado. A pesar del interés de varios clubes europeos en anteriores mercados, el Arsenal no afrontó una competencia real por su fichaje este verano, ya que los clubes rivales tenían la impresión de que la exestrella del Lyon estaba destinada al norte de Londres. Guimaraes, que actualmente está en una concentración en La Manga, se prepara para salir y someterse al reconocimiento médico.
- Getty
Cuarta incorporación en un verano ajetreado
Guimaraes está a punto de convertirse en el cuarto fichaje del Arsenal en el mercado de verano, mientras el club sigue gastando con agresividad. La campaña de incorporaciones comenzó con el fichaje en propiedad de Piero Hincapie, procedente del Bayer Leverkusen, en una operación de 34,5 millones de libras tras su exitosa cesión. Después, el Arsenal se hizo con los servicios del guardameta Illan Meslier como agente libre tras su salida del Leeds United, aportando competencia para David Raya. La tercera incorporación fue el extremo griego Christos Tzolis, que llegó por una cifra récord de 34 millones de libras en la Pro League belga para reemplazar a Leandro Trossard tras su salida al Besiktas.
El gasto del Arsenal podría no detenerse con la llegada del capitán del Newcastle, ya que el club sigue siendo vinculado con un sensacional movimiento por la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior. Los informes sugieren que el Arsenal está dispuesto a convertir al delantero brasileño en el jugador mejor pagado de la historia del club para sacarlo del Bernabéu.
El socio perfecto para Declan Rice
El fichaje de Guimaraes ha sido recibido con importantes elogios por parte de los comentaristas, que creen que el brasileño formará una pareja temible junto a Declan Rice. Al hablar sobre la operación, el analista de fútbol Rory Jennings la describió como el «fichaje perfecto» para el equipo de Arteta. Señaló: «Lo que estás incorporando es un jugador que puede jugar con Declan Rice. Declan Rice y Bruno Guimaraes como dupla en el centro del campo es de lo más intimidante que te puedes encontrar».
Jennings profundizó además en la importancia estratégica de la operación para un club del estatus actual del Arsenal. Explicó: «Creo que Bruno Guimaraes fichando por el Arsenal es algo muy perjudicial para todo lo que el Newcastle United quiere ser, o al menos dice que quiere ser. Y es exactamente la manera en la que el Arsenal debería moverse: cuando ganas la liga, se te confía un poder. Se te otorga un poder, se te permite comportarte de una forma muy abusona, casi se te permite imponer».
- JOHN THYS / AFP
El éxodo continúa en St James' Park
Para el Newcastle, la pérdida de Guimaraes representa el último golpe en un verano de importantes cambios. El club ha visto marcharse a varias figuras clave, empezando por la salida del veterano defensa Kieran Trippier y la venta de Anthony Gordon al Barcelona por 70 millones de libras. El centro del campo ha quedado especialmente desmantelado, con el internacional italiano Sandro Tonali uniéndose recientemente al Tottenham en una operación récord para el club de 100 millones de libras. Las salidas han supuesto casi 200 millones de libras en ingresos por traspasos, pero han dejado al nuevo entrenador Matthias Jaissle con una enorme tarea de reconstrucción tras la marcha de Eddie Howe después de cinco años al frente. Jaissle se enfrenta a la posibilidad de perder aún más estrellas. El ídolo de la afición Joelinton también ha expresado su deseo de dejar el club y, según se informa, ha dicho a los dirigentes que quiere embarcarse en una nueva aventura.
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