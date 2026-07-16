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El Arsenal acuerda con el Club Brugge el traspaso de Christos Tzolis por 34 millones de libras, mientras Mikel Arteta refuerza la delantera
Los Gunners buscan un sustituto para Trossard
Según The Athletic, el Arsenal ha acordado pagar 34 millones de libras al Club Brugge por el extremo Tzolis. El club londinense cierra el fichaje del jugador de 24 años para reforzar el ataque a petición de Mikel Arteta.
La operación se realiza de forma independiente a la posible llegada de Morgan Rogers, del Aston Villa, pues Tzolis ofrece un perfil táctico muy valorado por el cuerpo técnico de Arteta.
- (C)Getty Images
Cambio estratégico tras el rechazo de la Juventus
La búsqueda de refuerzos ofensivos del Arsenal este verano les llevó a valorar varias opciones de renombre en Europa. Antes de avanzar por Tzolis, los Gunners mostraron interés en la estrella de la Juventus, Kenan Yildiz; pero, tras la negativa del club italiano a vender al internacional turco, el Arsenal se decantó por otros objetivos.
El 12 de junio, The Athletic informó que el club londinense negociaba el fichaje de Tzolis por unos 40 millones de euros. Aunque el Crystal Palace ya lo había intentado el año pasado sin éxito, los Gunners han cerrado el acuerdo en este mercado.
El regreso al fútbol inglés
Su fichaje por el Arsenal supone el regreso de Tzolis al fútbol inglés tras tres años en el Norwich City, donde disputó 30 partidos (14 en la Premier League). Su etapa en Carrow Road se caracterizó más por su crecimiento como jugador que por la continuidad en el once, lo que le llevó a salir cedido en varias ocasiones.
Antes de fichar por el Brujas en 2024, estuvo cedido en el Twente de Países Bajos y en el Fortuna Düsseldorf de Alemania. Sin embargo, fue en Bélgica donde explotó, mostrando madurez y superando las dificultades de adaptación que había enfrentado en el físico fútbol inglés.
- AFP
Cifras impresionantes en Bélgica
La pasada temporada con el Brujas, Tzolis marcó 22 goles y dio 29 asistencias en 52 partidos, lo que ayudó al club a ganar su vigésimo título de la Pro League belga. Su actuación, tanto como rematador letal como creador, lo convirtió en uno de los talentos más codiciados del fútbol belga, aunque había renovado hasta 2029.
Con la selección griega ha marcado nueve goles en 34 partidos, demostrando su nivel internacional. Arteta espera que ese olfato goleador brille en la Premier, donde el Arsenal busca defender su título.
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