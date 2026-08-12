Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer a grandes talentos no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normativas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés sin duda debería resultar una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial y, por tanto, hacer que el precio parezca más favorable, mientras que también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más papeletas de darle a Flick lo que quiere de un extremo y cobrará menos que Rashford, había opciones de mejor relación calidad-precio en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido. Nota: C+

Para Gordon: Lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba claramente tiempo persiguiendo. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad natal, al que también apoyaba de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido y ahí radica el gran desafío al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador con un papel secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou a pesar de haber sumado entre goles y asistencias un total de 28 en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

Mark Doyle