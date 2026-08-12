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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

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El arriesgado fichaje de Ronald Araujo es un acto de pura desesperación del Liverpool: GOAL califica las mayores operaciones del mercado de fichajes del verano de 2026

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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está muy movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué podría haber pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, pondremos nota a cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 22 millones de euros)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado tanto como les habría gustado por Pep Chavarria, pero esta sigue siendo la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso significativo después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de gran proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una petición de Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene una papeleta importante, ya que Cucurella se había consolidado como, posiblemente, uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en el tramo final de la temporada pasada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria desempeñe el papel de suplente y quizá de mentor del joven neerlandés. Un coste total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto termine siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no dio el salto a la segunda división española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a La Liga después de que Andoni Iraola, ahora técnico del Liverpool, le fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, con vocación ofensiva y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos la capacidad de liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça hace tiempo que no depende de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora quizá sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada gratuita de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con otro de los nuevos fichajes, Jeremy Jacquet, aún trabajando para recuperar la plena forma tras una operación de hombro, el Liverpool tuvo que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el propio jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y ha tenido problemas para convencer al máximo nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al inicio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa y de Inglaterra habría sido una operación menos arriesgada. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre sus hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo se haya interesado por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguramente estará enormemente motivado para demostrar que sus detractores se equivocan, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado un periodo complicado el año pasado que le llevó a pedir un descanso por su salud mental. Sentirse arropado por el fervor de la afición de Anfield sin duda le dará una gran inyección de adrenalina. También es un defensa que va al frente, que aportará una verdadera presencia aérea a la zaga del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que erradicar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 30 millones de libras)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca ha terminado de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto por un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida en lo que ha sido un periodo complicado para el club, incluso respondiendo en su hora de necesidad cuando fue recuperado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Sin embargo, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas de jugadores eran una necesidad dado que tenía a 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensas peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio íntegro. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo la dirección de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea como preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Queda por ver, sin embargo, quién saldrá ganando en esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en el blanco de las críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros fueron más comprensivos por su vinculación de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien puede favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda se merece este nuevo comienzo después de haber sido mareado por el Chelsea durante varios años. Existe la sensación de que la directiva de los Blues lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le retiraron su dorsal y fue cedido al Palace, donde impresionó, solo para ser repescado cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a bajar puestos en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generase beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

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  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar marchar a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora parece Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta temporada 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la cifra más alta del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó a sus compañeros adelante en los momentos más complicados. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un reemplazo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra en ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la pasada temporada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y por el hecho de que encaja a la perfección en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una de las claves del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ocurrir en la Champions League si vuelven a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita a ser muy optimistas con sus opciones de conquistar por fin ese esquivo gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está de lleno en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ningún género de duda en la Copa del Mundo, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior por influencia como referente del equipo, aunque antes de una pesadillesca eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes llevaba tiempo habiéndose quedado pequeño para el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de clase mundial y pelear regularmente por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incesante ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se le suman su versatilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes cumple realmente todos los requisitos para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid, después de los problemas de adaptación similares del prodigio brasileño Endrick. Por supuesto, confiarán en que Mastantuono recupere el ritmo en Italia del mismo modo que lo hizo Endrick en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado sensiblemente inferior. En el otro lado de la moneda, el Real podría seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, tras cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven aún más abajo en el orden de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos en su camino para reactivar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de resarcirse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra a la plantilla de Fabio Grosso, y también versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores estaban equivocados y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con la normativa de la Serie A antes de que cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría derivar en operaciones similares en el futuro, sobre todo si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cantidad de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles difícilmente justificó toda la expectación que le rodeaba. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá tener el espacio para hacerlo lejos de la intensa exposición mediática del Bernabéu. Sin duda es un contratiempo en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión del City y de Pep Guardiola con James Trafford. Recomprado al Burnley el verano pasado tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, devolviendo inmediatamente al joven inglés a un segundo plano en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar con dureza las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que finalmente pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que no pasó de ser el portero de copa a las órdenes de Guardiola la temporada pasada. Es una pena ver marcharse a otro joven canterano muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un fichaje tremendo para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la pelea por acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después del codiciado agente libre Harry Wilson y del prometedor defensor de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una demarcación que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como un futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por no descender con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo a uno de los grandes pesos pesados de Europa el doble de esa cantidad en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una posibilidad real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de hablar abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que lo encamine a reemplazar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League y, si logra impulsar al Leeds hacia la parte alta de la tabla y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria del técnico alemán para el Mundial pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por equipos como el Newcastle o los llamados clubes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es una operación extraordinaria para el RB Leipzig. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo perfeccionaron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarle. Diomande fue la fuerza impulsora de la carrera del Leipzig hasta el tercer puesto de la Bundesliga la pasada temporada, y construyó una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya lo bastante pronto, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de cerrar el fichaje de tus principales objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin previsión de volver hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para sustituir a Vinicius Junior mientras el Arsenal aprieta para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la pasada temporada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral Trent Alexander-Arnold cuando se incorpora al ataque, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas, así como la fuerza y la intensidad para pelear y recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha mostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Superar a clubes como el PSG y el Liverpool en la carrera por la firma de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso sin precedentes al estrellato. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig desde el Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haberse iniciado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. No tardó en demostrar que había sido un hallazgo magnífico para el club alemán, al firmar 23 participaciones de gol entre todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años se había convertido en objetivo de una multitud de clubes de élite de Europa, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en un ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, en todo lo alto y de una forma acorde con la constancia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su camino hacia el título de la Premier League con Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto iba a decaer la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no consiguió ganar ningún trofeo, y criticó públicamente a Slot y a la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el campo, porque su aportación ofensiva se evaporó y su falta de trabajo defensivo quedó al descubierto tras la marcha de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su regla histórica de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, según se informó, de 400.000 £ por semana acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo a largo plazo de la Saudi Pro League, también es una aberración. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Sus mejores años están claramente atrás a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro asombroso para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón confiarán en recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje libre soñado que además debería aumentar significativamente el perfil global del Trabzonspor, apoyándose en la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la temporada pasada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio máximo por ponerse por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a poner punto final a su brillante carrera sin hacer ruido. Parece que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo cual es demoledor teniendo en cuenta su condición de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque el nivel es mucho más bajo. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguramente en privado estará lamentando cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un nuevo e ilusionante comienzo con el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que nunca pareció dispuesto a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, e incluso le facilitó la salida rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una parte importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un hueco importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, las Abejas han irrumpido con fuerza: el mediocentro defensivo maliense Mamadou Sangare, muy bien valorado y procedente del Lens, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Las cualidades de liderazgo de Henderson, sin embargo, serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck también rumbo a Stamford Bridge, esto representa un cambio radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, basada en acumular parte del mejor talento joven disponible con la esperanza ciega de que pudiera convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el exentrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que busca el Chelsea en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado mucho de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que aporta en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino más bien por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían ser inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Aun así, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una inusual fractura de brazo tras el partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Cabe suponer que el excapitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que contribuya a abrir una nueva era fuera de él, mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en aspirante habitual a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson afrontará con gusto, y no apostarías en su contra para que tenga éxito. Un contrato de dos años, que le cubre hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (del Strasbourg al Chelsea, cantidad no revelada)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco desde su club hermano, una cantidad significativa dada su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, pero solo de la tercera definitiva, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la pasada temporada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubría cada palmo del campo. La naturaleza de la relación entre el Estrasburgo y el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su temporada de explosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja de forma ideal en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco empezó haciéndose un nombre como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y dejarse todo para recuperarlo. Su presencia sin duda suavizará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el pasado verano. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, pese a que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las estrellas más veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que pierde al hombre que fue, con mucha diferencia, su máximo goleador la temporada pasada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado con otro jugador. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a los 35 años se le ha presentado una oportunidad tan improbable, pero aun así escocerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurar un sustituto a la altura, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap haya surgido durante las conversaciones con el Chelsea sobre el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace ya algún tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña tremendamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, sin duda, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar la plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda cifra más alta llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 apariciones ligueras contra el Chelsea, con la primera para el Sunderland allá por 2010 y la más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario respecto a Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en materia de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea esperará que su presencia y liderazgo tengan un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico reverenciado como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas posibilidades de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro tenga descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, así como para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había dejado entrever a comienzos de 2025-26 que Stones afrontaba una dura batalla para conseguir un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno, que le dejó fuera durante 18 partidos, probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en la zaga y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera corona de la Champions League de su historia. Sin duda, Stones pasa a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Aunque todavía tenía contrato, no habría generado un traspaso demasiado elevado. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dadas sus dificultades con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, aunque llegue como agente libre. Sin embargo, esperará haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años, supuestamente valorado en unas 115.000 £ por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, porque habrá serias dudas sobre su resistencia física. En un buen día, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con algunas actuaciones sólidas en el Mundial a comienzos del verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia supondrá un desgaste físico menor para un futbolista cuyo cuerpo le falló con frecuencia en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. Inter bien puede considerar esto algo parecido a un golpe de efecto, ya que, según se informa, se impuso a clubes como el Chelsea y el Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo, y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que también seguirá compitiendo por los grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante en Italia. Puede que aún no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber prolongado un par de años su carrera al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará en San Siro con su excompañero en el City Manuel Akanji y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en las semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años desde que el Palace pagó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un periodo tan corto, una vez más gracias a su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, formando una parte clave de los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sienta que podría haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar cuentas después de que las Eagles gastaran mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue con su empeño de añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una reestructuración de su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es un tanto caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han insinuado más de lo que han ofrecido, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres mencionados, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League e internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Se sabe que el futbolista de 26 años quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ tras una serie de actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental primero en la clasificación del equipo para la Europa League y después en su llegada hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sean 116 millones de libras o 130 millones de libras la cifra real (el Forest sostiene que es la segunda), se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente una baja sensible en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque el Forest ha sacado un rendimiento espectacular de esta operación con el City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal. Y, aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un heredero de garantías para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es que Nico Gonzalez o Matheus Nunes hayan terminado de convencer alguna vez en el rol de mediocentro. Anderson, sin embargo, parece encajar. Es un jugador ya contrastado en la Premier League, que la temporada pasada dio más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece una pieza perfecta para el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, a sus 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y aún ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay forma de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. El tamaño del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once titular. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse tras su olvidable única temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que los Blues habían permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años en el Villa. En este momento no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no se quedará muy lejos de la tasación del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de los Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue el principal impulsor de la ofensiva por el jugador, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, dado que desde hace ya tiempo Garnacho parece desprovisto de la chispa y la personalidad que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá serias preguntas que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cantidad que probablemente será elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara en un traspaso permanente este verano, y por lo tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene un don para sacar lo mejor de jugadores que antes rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que tendrá menos presión lejos de un llamado club del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de que se asegurara de nuevo la clasificación para la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también tendrá sin duda muy presente la situación de Harvey Elliott, que se incorporó al Villa desde el Liverpool el verano pasado en una cesión con obligación de compra condicional que parecía muy asumible; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El entrenador tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó alcanzando la valoración del extremo fijada por los campeones belgas. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero será de gran ayuda para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título la temporada pasada ante el Union Saint-Gilloise. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con una impresionante cifra de 51 contribuciones de gol (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parece un valor razonable en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y el Norwich estaba condenado al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de esa experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero de entrada debería ser, como mínimo, una útil opción de rotación.Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, impulsado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró en el Brujas en una liga mucho más difícil, pero todo indica que tiene la capacidad para convertirse en un éxito. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que seguro estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro mientras busca asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó más opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha sufrido bastantes lesiones y que le ha costado tener regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula por futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Le hemos dado muchísima caña al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerles el mérito: esto podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa sea que Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con su selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de cuajar. Sin duda, la temporada pasada hubo señales de que quizá pudiera por fin explotar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada radicalmente este verano. Básicamente, este parece el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a tener una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al recién proclamado campeón Arsenal, eso habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, el campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por unos 8 millones de libras iniciales. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una suma desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar el resto de la plantilla de Unai Emery. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados en este momento, porque sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios causados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal en la carrera por fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un integrante del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa grotescamente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se hayan producido avances entre bastidores para encontrar un nuevo destino a Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un solo gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía el corazón puesto en mudarse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente marchado Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de hacer obviamente un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de tener minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. En honor a la verdad, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de agitación, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘frías’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva mucho tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar la importancia que tuvo en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ganando solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Luego, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada a lo grande al terminar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que aún le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por moverse de una forma tan decidida y tan sigilosa. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula muchos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes, por su elevado precio. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en la Copa del Mundo. Así, aportará la profundidad, experiencia, versatilidad y calidad que tanto necesitaba el centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensaba que ya había dejado pasar. Hace tiempo que se viene señalando a Tielemans como futuro fichaje de uno de los grandes de la Premier League, pero después de cumplir 29 años en mayo no parecía realmente que eso fuera a ocurrir a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y no habría pasado nada. El Villa es, por derecho propio, un club enorme. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte esta en una operación enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su magnífico rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa después de acordar la venta de uno de sus jóvenes más prometedores a un rival directo en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien tras regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones de libras en variables por un centrocampista que todavía no es titular indiscutible era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo de BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero sobre la mesa significa que probablemente la operación era demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de quedarse sin sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos en un movimiento precipitado mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que quienes toman las decisiones en el United estaban «tranquilos» después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al nivel de sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United sí necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones por subir. Nota: C

    Para Santos: Tal vez motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de «minutos regulares en el primer equipo». Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, ya que es probable que lleguen otros jugadores en plena remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay ninguna garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Eso sí, puede ofrecer fútbol de Champions League, lo que de por sí significará más minutos, dado que su club, pronto ya exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le recordó brutalmente a las Urracas cuál era su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se despilfarraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que llevó al equipo de Eddie Howe a terminar 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también está asegurada la salida del capitán Bruno Guimaraes en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina más sufrimiento, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también acabará malgastada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje deslumbrante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso con Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto a debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ningún género de dudas ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para triunfar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente o tacaño del mercado de fichajes supervisado por el ex presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club barrer a sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que le respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para fichar por uno de los equipos más potentes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, no había ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera el dinero suficiente para cumplir el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, y hasta la élite inglesa se vio, comprensiblemente, frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi sigue en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del momento cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. En honor a la verdad, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, aparentemente exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está ganando fama de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensa del costado derecho que, sin duda, es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución decente de transición durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 contribuciones de gol en 207 apariciones como carrilero derecho, además de ayudar al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda, se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si logra dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto los Hammers descendieron que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de clase que ya despertaba muchas miradas de admiración entre clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo verdaderamente chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por ello, la merecidamente criticada directiva del club merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que brillaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi cree que es perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como ya hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por ello, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro motivo más para cargar contra los propietarios del club. De hecho, solo para poner las cifras en contexto, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: A simple vista, es un movimiento extraño. Fernandes fue relacionado con algunos de los nombres más importantes del fútbol: United, Liverpool y PSG. Sin embargo, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. No obstante, el conjunto del norte de Londres debería ser bastante más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin ninguna duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo permanecerá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y puede que eso no hubiera ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se invierta bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria de dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. Esto no fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se dio a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico traspaso soñado a «uno de los clubes más grandes del mundo», aunque abrirse paso en un once inicial en el que figuran Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en toda una pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari todavía están por delante, ahora mismo está exultante y cree, comprensiblemente, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy inteligente del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se le despertó el interés por salir y siempre pareció una batalla cuesta arriba retenerlo. Nota: A

    Para el Chelsea: Un indicio interesante de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, y no como entrenador. Según se informa, el español dio el visto bueno a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que en ese sentido se trata sin duda de un golpe importante. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, nombrado Defensa del Año de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y con 21 años sigue estando aún por pulir, con solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Esto, por tanto, implica cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó cuando era niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual del Chelsea que se ha publicado, cercana a las 100.000 libras por semana, fuera de más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter puede explicar en parte esa decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y, al parecer, aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado, en una señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A al inicio de sus carreras. Bien puede haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Menudo premio gordo! Los campeones de Europa se frotarán las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Se suponía que Ramos, no lo olvidemos, era la respuesta al problema del PSG en la delantera, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, lo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga siendo el secundario de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, simplemente alucinante. Dejemos algo claro desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo intentando averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente numerosas teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en el club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno suplente pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal en torno a un delantero centro con un potencial real, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él no ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter de verdad presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es más importante, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí se trata de una cifra alta, es absolutamente gigantesca para un club de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy inteligente del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor vende al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un recambio de gran potencial, con el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, en su radar en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es inevitable pensar que el Tottenham ha pagado de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Cabría pensar que una operación a precio rebajado por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi segura su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir el mismo camino. El Tottenham, al menos, incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, a sus 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la clase de combatividad y liderazgo de la que han carecido muchísimo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con Marcos Senesi, fichado a coste cero. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras dejar aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto intermedio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de haberse asentado en la Premier League. Presumiblemente, ni el Chelsea ni el Liverpool concretaron su interés del que se había informado, así que, si quiere ser titular garantizado en un club del llamado “Big Six”, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy fuerte sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva sólida mientras el club del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de esquivar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento de futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de los 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) de su cláusula de rescisión irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que el club tenía las manos atadas en lo referente al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes. El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. Así pues, el Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede jugar en cualquiera de las dos bandas y también por dentro, aportando una calidad y una profundidad de plantilla muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja mucho en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador presionando aparentemente para que se cerrara la operación. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependía del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir una marcha a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera algo nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura competencia para ganarse un puesto en el once, y eso podría exigirle mejorar su rendimiento global, ya que se espera que el Liverpool siga intentando fichar al cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería disponer de muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si el club le hubiera atado a un nuevo acuerdo cuando estaba en la cima de su rendimiento durante la campaña 2024-25 del título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido directamente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, al parecer de unas 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, y con unas negociaciones agotadoras que se habían alargado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida de tiempo enorme para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de largo recorrido Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que estuvo el central durante la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en su mejor día y, con 27 años, probablemente aún no ha llegado a los años de plenitud para los jugadores de su posición. En la práctica, el Madrid está apostando por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate difícilmente es, sin embargo, una solución de primer nivel, y este movimiento tiene el aire de una operación que podría torcerse muy rápido dado el intenso escrutinio que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que se dispone a conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el hervidero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje a coste cero por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto su confianza y su mejor nivel, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el renovado Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, está lejos de estar garantizado que sea algo de lo que sea capaz. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era básicamente el jugador perfecto para Pep Guardiola, por eso el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad se echarán mucho de menos en el City. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido el fichaje de un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además se ha adelantado a su acérrimo rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo llegó a comentar él mismo, su llegada al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. "The Special One" convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, atrás, pero durante la pelea por el título de la pasada temporada en la Premier League demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los tres últimos veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Sin embargo, una y otra vez Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no había forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento difícil, tras haber sido destronado en la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un reto que, sin duda, asumirá y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un movimiento extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verlo salir con pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor versión, se puede decir que está entre los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea pagó claramente de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había transmitido entre bastidores su intención de marcharse y había criticado abiertamente la manera en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, puede que hubieran tenido dificultades para sacar más que eso en futuras ventanas de fichajes por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también significa que una plantilla muy falta de experiencia pierde a una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes de la ventana temprana con una incorporación sorprendente. El club ya hizo una gran inversión el verano pasado en un lateral izquierdo para repatriar a Alvaro Carreras desde el Benfica al Bernabéu, pero eso no le ha impedido gastar a lo grande por Cucurella, a quien, según se informó, su nuevo (viejo) entrenador había señalado como objetivo. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacar realmente el Real Madrid de él? Al menos, sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. El Madrid también se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y se ha unido a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, al haberse desencantado con la forma en que BlueCo estaba llevando sus negocios en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella presuntamente diciendo que sí de inmediato cuando el Real llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que aparentemente era una petición de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado coste de la operación, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa e impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo fichando a Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson durante el mercado invernal si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una dura campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje todavía más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. Los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, obviamente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, claro, pero los Spurs seguían teniendo para elegir a Destiny Udogie y al versátil Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y sin duda puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 por 100 dentro de la plantilla. El hecho de que llegue finalmente libre es un pequeño bonus agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que al parecer los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson terminó siendo titular en más partidos de la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones además de los Spurs, con la Juventus entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso a la Championship en la última jornada de la temporada. No obstante, Robertson puede descubrir que el Tottenham es ahora una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer a grandes talentos no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normativas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés sin duda debería resultar una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial y, por tanto, hacer que el precio parezca más favorable, mientras que también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más papeletas de darle a Flick lo que quiere de un extremo y cobrará menos que Rashford, había opciones de mejor relación calidad-precio en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido. Nota: C+

    Para Gordon: Lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba claramente tiempo persiguiendo. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad natal, al que también apoyaba de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido y ahí radica el gran desafío al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador con un papel secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou a pesar de haber sumado entre goles y asistencias un total de 28 en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle