El Chelsea se dirige al Emirates Stadium para medirse a su rival londinense, el Arsenal, en la tercera jornada de la Premier League. Ambos equipos llegan al partido con un pleno de victorias tras sumar dos triunfos consecutivos en el arranque de la temporada.

El equipo local de Mikel Arteta ha enlazado dos porterías a cero, mientras que el Chelsea busca lanzar un mensaje contundente bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Xabi Alonso.

El corto desplazamiento por Londres brinda al remodelado plantel de Alonso una primera oportunidad de poner a prueba sus credenciales al título ante un rival consolidado.