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El argentino Lisandro Martínez salió cojeando de la final del Mundial, un duro golpe para el Manchester United por su grave lesión
La estrella argentina sufre una última decepción
Ver a Martínez agarrándose la pierna se ha vuelto habitual para los aficionados y el cuerpo técnico del United. En la final del Mundial de East Rutherford, el defensa se retiró cojeando y fue sustituido justo antes del descanso tras un golpe en el muslo derecho.
Todo empezó cuando Martínez fue amonestado por una falta táctica sobre el español Mikel Oyarzabal, en plena contra europea. Aunque el contacto no parecía grave, el defensor de 28 años sintió molestias en los minutos siguientes.
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El United, preocupado por la forma física de su defensa
La noticia causará consternación en el cuerpo técnico del United, que se prepara para la próxima temporada. Martínez es el líder de la zaga y su ausencia prolongada dejaría un vacío en la defensa.
El momento no podría ser peor para el gigante de la Premier League, que busca coger impulso y luchar por los títulos en varios frentes. La etapa de Martínez en Old Trafford ya se ha visto marcada por varias ausencias frustrantes.
Un golpe táctico para la Albiceleste
La final del Mundial se presentó como un duelo entre los campeones de Europa y los reyes de Sudamérica. La primera parte fue de intenso desgaste físico. La presión de España forzó a Argentina a cometer entradas desesperadas, una de las cuales pudo provocar la salida de Martínez. España ganó 1-0 en la prórroga, con gol de Ferran Torres.
Pese a la lesión, el portero se quedó con el equipo para recoger la medalla de subcampeón y luego abandonó el estadio sin muletas ni bota protectora, un pequeño rayo de esperanza para el gigante de la Premier League.
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Hay incertidumbre sobre los plazos de la recuperación.
Ahora toda la atención está en las pruebas de imagen que Martínez debe realizarse. La medicina deportiva moderna permite un diagnóstico rápido, pero los primeros indicios visuales indican que no es un golpe leve. Si hay un desgarro muscular o una lesión de ligamentos, su recuperación podría llevar meses en lugar de semanas. El departamento médico del United debe coordinarse con la federación argentina para evaluar el alcance de la lesión en su muslo derecho.
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