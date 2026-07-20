El argentino Lisandro Martínez salió cojeando de la final del Mundial, un duro golpe para el Manchester United por su grave lesión

Ver a Martínez agarrándose la pierna se ha vuelto habitual para los aficionados y el cuerpo técnico del United. En la final del Mundial de East Rutherford, el defensa se retiró cojeando y fue sustituido justo antes del descanso tras un golpe en el muslo derecho.

Todo empezó cuando Martínez fue amonestado por una falta táctica sobre el español Mikel Oyarzabal, en plena contra europea. Aunque el contacto no parecía grave, el defensor de 28 años sintió molestias en los minutos siguientes.