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El árbitro responde a las críticas de Didier Deschamps sobre las decisiones arbitrales en la derrota de Francia ante España en la semifinal del Mundial
Barton restó importancia a las quejas del francés.
Tras la eliminación de Francia, Deschamps criticó sin rodeos el arbitraje, apuntando al árbitro central Barton. Cuestionó si el salvadoreño tenía la experiencia necesaria para dirigir un partido así. En una entrevista con Jorge Ramos para Diario AS, Barton respondió que las palabras del francés no afectaron su confianza ni su prestigio.
Al ser consultado sobre los comentarios de Deschamps, respondió con firmeza: «Cada quien tiene derecho a opinar, pero nosotros sabemos lo que hemos luchado y ganado. Ningún comentario nos hará dudar».
- AFP
El apoyo de la élite arbitral
Aunque Deschamps expresó su desacuerdo, Barton recibió el respaldo de Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.
Al recordar los comentarios internos tras el España-Francia, Barton lo calificó como uno de los momentos más destacados de su carrera. «Sí, sin duda», admitió. «Al fin y al cabo, el reconocimiento de quienes dirigen el proceso, saben nuestras dificultades y valoran nuestro esfuerzo, junto con el de los propios compañeros, es una de las mayores satisfacciones que me llevo de este Mundial».
Collina responde a las críticas de Deschamps hacia los árbitros
La ira de Deschamps hacia el árbitro se debió a la actuación de Barton en la derrota de Francia 2-0, que frustró su tercer título mundial. El momento clave llegó en el minuto 22, cuando se pitó falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal, lo que permitió a Mikel Oyarzabal lanzar y transformar el penalti, cambiando el rumbo del partido.
Collina respondió de forma clara a las críticas: «Ante los comentarios de Didier Deschamps, que dudaba de la capacidad del árbitro para dirigir una semifinal, la FIFA lo tiene claro: “Sí, sin duda”». El italiano subrayó que el proceso de selección es riguroso y añadió: «Nuestros árbitros son de talla mundial».
- AFP
Rompiendo barreras para el arbitraje centroamericano
Más allá de sus diferencias con el cuerpo técnico francés, Barton destacó la importancia de su presencia en la escena mundial para las naciones futbolísticas más pequeñas. Considera que arbitrar un partido tan prestigioso es un rayo de esperanza para los árbitros de la CONCACAF.
Barton expresó orgullo y afirmó: «Me siento feliz y orgulloso, pero también soy consciente de que he logrado algo importante: demostrar que el fútbol y la pasión existen en cualquier rincón del mundo, más allá de la bandera. Las capacidades de jugadores, árbitros o técnicos no dependen del país de origen ni de su tamaño. Se está abriendo una puerta para nuestra región, con muchas federaciones miembro. Ya ningún árbitro puede decir: “No puedo lograrlo porque mi país no es grande en fútbol”. Esa barrera se puede romper, y eso me llena de satisfacción».
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