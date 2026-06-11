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El árbitro mundialista Omar Artan, actualmente inhabilitado, dirigirá la final de la Supercopa de la UEFA entre el PSG y el Aston Villa
La UEFA asigna a Artan una final importante tras el rechazo de su visado para EE. UU.
La UEFA confirmó que Artan arbitrará el partido inaugural entre el PSG y el Aston Villa el 12 de agosto en Salzburgo. Será el primer árbitro africano en dirigir una gran final de la UEFA.
Su designación llega días después de que regresara a Somalia, tras ser retenido en Miami por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. por «problemas de seguridad», lo que generó un amplio debate en el fútbol mundial.
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Ceferin respalda al «excelente» dirigente somalí
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, respaldó a Artan y destacó sus cualidades arbitrajes por encima de los recientes problemas fronterizos. «Omar Artan es un árbitro joven pero ya experimentado, que ha demostrado su valía en el más alto nivel competitivo de la Confederación Africana de Fútbol», afirmó Ceferin. «El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere reconocer el talento de Omar con esta nominación».
La decisión se ve como un gesto de solidaridad de la UEFA. Ceferin añadió: «Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, por apoyar con entusiasmo nuestra iniciativa». El nombramiento se enmarca en un memorando de entendimiento entre la UEFA y la CAF para impulsar la cooperación en diversas áreas, incluido el arbitraje.
El presidente de la FIFA pide a los críticos que «se calmen» ante su ausencia en el Mundial
Pese a la intervención de la UEFA, Artan sigue sin poder participar en el Mundial por problemas logísticos para trasladarse. ESPN señala que sería “poco práctico” que arbitre desde México o Canadá, pues la formación y las sesiones informativas se realizan en Florida. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido criticado por no resolver el atasco con el visado.
Infantino pidió a los observadores que se “tranquilizaran y relajaran”, recordando que la FIFA “no lo controla todo”. Aunque se pierde el Mundial, su prestigio en África es indiscutible: fue nombrado Árbitro Masculino de la CAF 2025 y dirigió la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF 2025-26.
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El fútbol africano celebra un nombramiento histórico
Motsepe lo celebró como una muestra del poder unificador del deporte. «Omar Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano», afirmó. «El Premio al Árbitro Masculino del Año de la CAF 2025 y su designación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 reconocen su talento global y el respeto internacional que ha ganado».
La final de la Supercopa en Salzburgo le brindará una plataforma europea para demostrar su valía. Motsepe concluyó: «Es un gran honor para Omar Artan y para los árbitros africanos, y muestra cómo el fútbol une a personas de África, Europa y todo el mundo».