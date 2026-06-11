La UEFA confirmó que Artan arbitrará el partido inaugural entre el PSG y el Aston Villa el 12 de agosto en Salzburgo. Será el primer árbitro africano en dirigir una gran final de la UEFA.

Su designación llega días después de que regresara a Somalia, tras ser retenido en Miami por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. por «problemas de seguridad», lo que generó un amplio debate en el fútbol mundial.