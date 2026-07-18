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El árbitro fue abucheado al abandonar el campo en la derrota del Manchester United ante el Wrexham en un amistoso de pretemporada, donde debutó Andrey Santos, fichaje de 50 millones de libras
Un final de infarto deja a los aficionados furiosos
El pitido final en Helsinki fue recibido con abucheos al arbitraje tras la primera derrota del United en la pretemporada. Ante 20.069 espectadores, el ambiente se tensó en los últimos minutos cuando el joven centrocampista Dan Gore cayó en el área. A pesar de la presión de los Red Devils y de las protestas desde las gradas, el árbitro ignoró las reclamaciones, lo que provocó una acogida hostil al abandonar el campo.
Aunque los resultados de julio rara vez importan, la manera de perder frustrará a Michael Carrick. El United esperaba empezar con buen pie, pero acabó lamentando la falta de creatividad y ocasiones claras. Para el Wrexham, respaldado por Hollywood, fue otra victoria memorable que añadir a su palmarés, tras ganar 3-1 al United en San Diego durante la gira de 2023.
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Santos debuta con el Manchester
La gran atracción para los aficionados del United fue el debut de Santos, fichaje de 50 millones de libras. El centrocampista brasileño de 22 años, llegado del Chelsea en el marco de una profunda renovación del centro del campo, tuvo una tarde irregular en su primera aparición. Al principio perdió el balón en dos zonas peligrosas, pero poco a poco encontró su ritmo y mostró la disciplina defensiva y la garra en las que Carrick confiará esta temporada.
Su llegada se produce en un momento de transición para el centro del campo del United tras la marcha de Casemiro y la grave lesión de rodilla de Manuel Ugarte. Junto con Youri Tielemans, se espera que sea uno de los pilares del nuevo equipo. Su nerviosismo inicial quedó patente cuando discutió con Sam Smith, del Wrexham, al que acusó de jugar demasiado físico. Pese a esos roces, acabó adaptándose a su papel de «seis».
Excanterano acecha a Carrick
En un guion hecho para las cámaras de «Welcome to Wrexham», un exjugador de la cantera del Manchester United decidió el partido. Smith, descartado por los Red Devils en 2014, aprovechó un descuido de la defensa y, como un fantasma, remató un centro de Lewis O’Brien en el segundo palo. El tanto bastó para que el equipo de Phil Parkinson se llevara la victoria en la Championship.
Las estrellas del United chocaron contra la sólida defensa local. Mason Mount fue el más peligroso: su córner envenenado golpeó el travesaño tras un despeje involuntario de Smith. Aparte de ese remate, el once de Carrick generó pocas ocasiones antes de que el técnico rotara todo el equipo en la segunda parte.
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Segunda parte joven, pero insuficiente
Carrick, siguiendo el protocolo habitual de pretemporada, cambió toda la alineación en la segunda parte y dio entrada a varios canteranos de Carrington ante un Wrexham con mucha experiencia. Liderados por Gore, dominaron el ritmo ante internacionales como Kiefer Moore y Conor Coady, aunque les faltó el último pase para poner en apuros al portero suplente del Wrexham, Danny Ward.
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