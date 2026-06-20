El árbitro Felix Zwayer cayó al suelo en el descuento del partido del Mundial entre Estados Unidos y Australia y recibió asistencia médica varios minutos. Al comentarista Thomas Müller, exjugador del Bayern de Múnich, no le gustó lo ocurrido y criticó el incidente.
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¡El árbitro Felix Zwayer se tira al suelo ante EE. UU.! Thomas Müller discute airadamente y critica
«Podríamos decir que él (Zwayer) fue el único que quedó fuera de combate en la segunda parte», bromeó el presentador de MagentaTV, Johannes B. Kerner, tras el partido. Müller respondió: «Caerse es una cosa, levantarse es otra. Siempre hay que levantarse una vez más de las que te caes. Desde mi punto de vista alemán, tardó demasiado. Pero, ¡pasemos página!».
Al añadir Kerner que, según Patrick Ittrich, aquello incomodaba a Zwayer, Müller cortó: «Si le incomodara, tras 10 segundos de asistencia...».
«¿Y si no podía levantarse?», insistió Kerner. «Entonces tendríamos que dudar de su forma física, pero no es el caso. Solo debemos preguntarle qué pensaba en ese momento», concluyó Müller.
Jürgen Klopp elogia a Felix Zwayer
Además de Müller, el exentrenador Jürgen Klopp consideró la jugada desafortunada. «Hace un rato hablamos de lo que debe hacer un árbitro para seguir pitando partidos. Supongo que esto quizá no ayude y lo siento por Felix Zwayer», explicó, antes de añadir: «Una buena actuación que probablemente se vea empañada por esto».
Zwayer, de 45 años, se atascó en el césped en el tercer minuto del añadido al amonestar al estadounidense Chris Richards. El berlinés se desplomó, y el asistente Christian Dietz y el australiano Aiden O'Neill lo ayudaron a estirarse. Pese a ello, Zwayer terminó el partido.