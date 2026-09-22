Las miradas se dirigen al estadio Al-Inma en Yeda, donde la selección de Arabia Saudí afronta un esperado examen frente a su homóloga de Kuwait, en el inicio de su andadura dentro de la competición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", en medio de grandes aspiraciones de los anfitriones por lograr un arranque potente en el torneo que acoge el Reino de Arabia Saudí.

La selección de Arabia Saudí entra en la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo con una ambición clara, después de que el griego Georgios Donis, director técnico del equipo, afirmara que el objetivo no se limita a la preparación para los próximos compromisos, sino que se extiende a competir seriamente por el título del torneo.

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El Grupo Uno incluye, junto a la selección de Arabia Saudí, a las selecciones de Kuwait, Irak y Omán, donde cada selección busca reservar uno de los dos billetes de clasificación a las semifinales, en un grupo que combina experiencia y ambición, y que incluye tres selecciones que ya han disputado el Mundial.

El reglamento del torneo estipula la clasificación de los dos primeros clasificados de cada grupo a las semifinales, de modo que el líder del Grupo Uno se enfrenta al segundo del Grupo Dos, mientras que el líder del Grupo Dos se mide al segundo del Grupo Uno.

Los dos ganadores de los enfrentamientos de semifinales se clasifican para la final, prevista para el 6 de octubre de 2026, con el fin de determinar al campeón de la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.