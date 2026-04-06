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El antiguo compañero de equipo de Shea Lacey explica por qué el Manchester United podría tener su propio Lamine Yamal: la estrella de la Baller League, James Nolan, ha compartido campo con ambos jóvenes prodigios
Nolan recuerda su encuentro en Yamal
Durante un partido juvenil en el Camp Nou, Nolan pudo comprobar de primera mano el talento precoz de un Yamal de 13 años, antes de que el español alcanzara el estrellato mundial de forma meteórica. La estrella de la Baller League admitió que, en un principio, subestimó al adolescente, pero Yamal marcó dos goles idénticos desde lejos a los pocos minutos de saltar al campo.
Reflexionando sobre la singularidad de los extremos a los que se ha enfrentado, Nolan declaró a Mirror Football: «Salí en la segunda parte y había un chaval de 13 años al lado de la banda. Entra y yo pienso: “Oh, esto va a ser pan comido”. Resultó ser Lamine Yamal.
«Así que sale, le pasan el balón. Estoy pegado a él y entonces se lleva un toque hacia dentro, probablemente a unos 25 metros de la portería, y la suelta por la escuadra. Sí. Y pienso: “Vale”. Luego, dos minutos después, intento frenarlo y se me escapa y hace exactamente lo mismo».
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«¡Shea es ese tipo!»
Nolan, que anteriormente fue capitán del equipo sub-18 del United, convivió con Lacey durante su etapa conjunta en la cantera y sigue convencido de la trayectoria del extremo a pesar de un comienzo irregular en su carrera profesional. Aunque Lacey vio una tarjeta roja en su debut profesional en la FA Cup contra el Brighton en enero, Nolan insiste en que su nivel técnico ya es evidente para los miembros del club. El defensa cree que la capacidad de Lacey para influir en los partidos en sus breves apariciones refleja el potencial de élite que se ve en jugadores como Yamal.
Añadió: «Shea es ese tipo de jugador. Simplemente lo tiene. Juega 10, 15 minutos, pero se nota el nivel que tiene. He jugado [contra] Ethan Nwaneri en el Arsenal. Están Myles Lewis-Skelly, Nico O'Reilly y Rico Lewis. Y, obviamente, he jugado con Kobbie [Mainoo], con [Alejandro] Garnacho y con Shea Lacey.
«Ha habido tantos momentos en los que he salido del campo de fútbol y he pensado: “¿Sabes qué? Hay que reconocerlo”. Sabes que te enfrentas a alguien especial cuando, con el primer toque, simplemente sale y hace eso, como con Yamal. Es algo especial. He tenido la suerte de jugar contra estos jugadores y es una de esas cosas que siempre recordaré; ha sido una experiencia fantástica».
Otro prometedor talento que está surgiendo en Old Trafford
Nacido en Liverpool, Lacey apostó por el United al firmar su primer contrato profesional poco después de cumplir 17 años, en abril de 2024. Este internacional juvenil con Inglaterra es un talentoso zurdo que se ha labrado una reputación en auge dentro de la cantera como especialista en jugadas a balón parado. Estas cualidades técnicas de élite, combinadas con su madurez táctica, refuerzan la convicción en Carrington de que el joven cuenta con las herramientas necesarias para seguir los pasos de sus ilustres compañeros de talla mundial.
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La era Carrick ofrece nuevas esperanzas
Lacey espera ahora una nueva oportunidad con el entrenador interino Michael Carrick, tras haber disputado tres partidos con el primer equipo del United durante la temporada 2025-26. Tras haber jugado bajo las órdenes del anterior entrenador interino, Darren Fletcher, en la Premier League y la FA Cup, el joven debe ahora impresionar a la nueva dirección para asegurarse un puesto fijo en la convocatoria. Queda por ver si Lacey tendrá esa oportunidad cuando el United vuelva a la acción a principios de la próxima semana para enfrentarse al Leeds United en la Premier League.