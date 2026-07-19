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El anillo de campeones del Mundial cuesta seis cifras, y la FIFA ofrecerá 1.996 réplicas a los aficionados
Una combinación histórica de fútbol y tradición estadounidense
Antes del partido entre España y Argentina en Nueva Jersey, la FIFA anunció que, inspirándose en la NFL, la NBA y la MLB, entregará anillos de campeón personalizados a los ganadores del torneo.
Aunque se mantendrán las medallas de oro para jugadores y cuerpo técnico, los anillos con incrustaciones de gemas se suman como un prestigioso símbolo del triunfo.
Se ha revelado un precio astronómico de seis cifras
La FIFA reservará 30 anillos para el equipo campeón y pondrá a la venta 1.996 unidades al público, según The Sun. Cada anillo costará 112.000 libras.
Su diseño, a la altura del precio, girará en torno a la identidad del equipo campeón y se adaptará a cada jugador. Un lado mostrará el trofeo de la Copa del Mundo, y el otro incluirá detalles personalizados de los ganadores.
La FIFA confirma los detalles de la edición limitada
En un comunicado oficial, la FIFA destacó la importancia de esta iniciativa para el fútbol mundial. La organización afirmó: «Por primera vez en una competición de la FIFA, los ganadores del torneo recibirán anillos de campeonato personalizados, incorporando al fútbol una de las tradiciones deportivas estadounidenses más reconocibles».
Además, explicó que solo 30 anillos se entregarán al equipo campeón y 1.996 estarán a la venta para los aficionados, quienes podrán adquirir una pieza única de la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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La polémica en torno a la comercialización
A pesar del prestigio que conlleva esta medida, el anuncio ha recibido críticas. Muchos aficionados han criticado en redes sociales los anillos, que ven como otra «maniobra para sacar dinero» de una organización ya cuestionada por su creciente comercialización. Además, se espera que la final incluya un espectáculo de 30 minutos en el descanso, otra importación estadounidense, lo que hace temer a los tradicionalistas que la identidad del Mundial se diluya por intereses comerciales y tópicos del entretenimiento norteamericano.
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