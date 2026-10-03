PHOTOxPHOTO
Traducido por
El amistoso de Argentina sigue en duda pese a que Burkina Faso tomó un vuelo privado el viernes por la noche
La grave alteración logística amenaza el partido
El amistoso del sábado por la noche de Argentina contra Burkina Faso pende de un hilo tras las graves interrupciones en los desplazamientos que dejaron a la delegación visitante varada en Marruecos. Burkina Faso quedó bloqueada durante días después de que su vuelo chárter inicial del 30 de septiembre fuera cancelado abruptamente y sin previo aviso. Aunque finalmente se organizó una salida de emergencia el viernes por la noche, un extenuante viaje transatlántico de 24 horas no deja prácticamente margen antes del saque inicial en Buenos Aires.
- ITAR-TASS
Un periodista revela un motín interno en el campamento
El periodista de investigación Romain Molina reveló en su cuenta de X que varios jugadores de Burkina Faso se han negado a viajar en medio de disputas internas aún no resueltas. Al destacar la creciente agitación dentro de la concentración del combinado africano, Molina publicó: "La selección de Burkina Faso despegará esta noche hacia Argentina en un vuelo privado para jugar mañana. No obstante, algunos jugadores han abandonado la concentración y no harán el viaje debido a problemas organizativos y a ciertos asuntos financieros".
La federación admite la creciente reticencia de los jugadores
La Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) también emitió un comunicado oficial en el que confirmaba el problema logístico que ha provocado una importante reticencia dentro de la plantilla.
Al detallar la cancelación del chárter y los complicados esfuerzos para sacar al equipo de Marruecos, la FBF confirmó: "La Federación Burkinesa de Fútbol desea informar a la opinión pública nacional, a los aficionados de los 'Etalons' y a sus socios sobre la situación a la que se enfrenta actualmente la delegación burkinesa en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso, programado para el domingo, 4 de octubre de 2026, a las 00:00 GMT".
La federación explicó después la causa de fondo del prolongado retraso: "El viaje de la selección absoluta se vio alterado después de que la compañía chárter cancelara, sin previo aviso, el vuelo previsto originalmente para el 30 de septiembre. Esa cancelación obligó a reorganizar el itinerario de viaje de la delegación".
Al abordar su carrera contrarreloj junto a las autoridades gubernamentales para resolver la crisis, la federación añadió: "Desde que se produjo el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se han estudiado varias opciones para reprogramar la salida, pero ciertas limitaciones, especialmente las relacionadas con el tiempo de viaje, han generado reticencias entre los jugadores".
- AFP
La Albiceleste prevé un partido de despedida histórico
Si el partido se cancela, Argentina se centrará de inmediato en su próxima exhibición en la capital. El equipo de Scaloni ya tiene en el horizonte un encuentro emotivo e histórico contra Benín el martes, 6 de octubre. El choque ante el conjunto de África occidental está llamado a acaparar el interés mundial, ya que servirá como la aparición oficial de despedida del icónico capitán Lionel Messi.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias