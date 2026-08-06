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El alumno de Slot y verdugo del Barcelona: ¿qué le espera al Al-Ahly con Posecki?

FEATURES
M. Pusic
Al Ahli
1ª División
Países Bajos
Arabia Saudita

Una nueva etapa en la historia del Raqi

La elección del Al-Ahli saudí del neerlandés Marino Pusic no fue simplemente una solución rápida tras la salida de Matthias Jaissle, sino una apuesta por un entrenador con una escuela futbolística clara, que cree en el fútbol ofensivo y en la presión alta, después de haberse hecho un nombre en más de una etapa europea, hasta llegar a dirigir al Shakhtar Donetsk en su victoria sobre el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa.

Y a pesar de que el nombre de Pusic no cuenta con el brillo mediático de varios grandes entrenadores, su trayectoria revela una personalidad técnica que posee ideas claras y experiencias variadas, lo que llevó a la directiva del Al-Ahli a otorgarle la misión de dirigir al «Raqi» en uno de los periodos más difíciles que atraviesa el club.

  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    De la escuela de Slot a dirigir al Al-Ahly

    Bosic comenzó su trayectoria como técnico dentro de la escuela neerlandesa, donde trabajó como asistente de su compatriota Arne Slot en el Alkmaar, antes de acompañarlo también en el Feyenoord, un período durante el cual adquirió muchos de los detalles tácticos que convirtieron a Slot en uno de los entrenadores más destacados de Europa.

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    Después inició su recorrido como director técnico, y llevó al Twente de vuelta a la Eredivisie, antes de afrontar su etapa más importante con el Shajtar Donetsk ucraniano, donde se coronó campeón de la liga ucraniana, conquistó la Copa de Ucrania en dos ocasiones y ofreció actuaciones notables en la Liga de Campeones de Europa.

    Su momento europeo más destacado llegó cuando dirigió al Shajtar a la victoria sobre el Barcelona en la fase de grupos de la edición 2023-2024, en un resultado que confirmó la capacidad del entrenador para gestionar los grandes partidos y competir con los clubes gigantes.

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  • Una identidad ofensiva clara

    Posecký se apoya en una filosofía ofensiva basada en la posesión positiva, la presión alta y el deseo permanente de marcar un gol más que el rival, ideas que expresó en más de una ocasión durante su etapa al frente del Shakhtar.

    El técnico neerlandés considera que el fútbol ofensivo no puede tener éxito sin una defensa sólida, por lo que siempre vincula la presión temprana con la rápida recuperación del balón en el campo del adversario, con el fin de mantener al rival bajo una presión constante.

    Tampoco cree en la existencia de una formación fija, sino que prefiere la flexibilidad táctica, apoyándose a menudo en el sistema 4-3-3, con la posibilidad de pasar al 4-2-3-1 según las características del rival y las circunstancias del partido.

  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    ¿Por qué encaja en el Ahly?

    Quizá lo más destacable de Bosic es que sus ideas encajan en gran medida con la identidad del Al-Ahli en las últimas temporadas, pues el equipo cuenta con elementos ofensivos destacados y con jugadores hábiles en la posesión y en el movimiento entre líneas, aspectos que concuerdan con la forma de trabajar del entrenador.

    Asimismo, concede a los laterales una gran libertad para incorporarse al ataque y generar ocasiones, y otorga una enorme importancia a los movimientos sin balón y a los intercambios de posición, además de basarse en un alto nivel físico y en la disciplina colectiva, elementos que podrían ayudar al Al-Ahli a recuperar rápidamente su personalidad.

    Sin embargo, en contrapartida, el verdadero desafío que afronta Bosic es ganarse la confianza de la afición tras la marcha de Jaissle, y demostrar que lo que ofreció en Europa también puede funcionar dentro de la Roshn League, donde la naturaleza de la competición y las presiones son distintas, y donde lograr resultados se convierte en el primer criterio para juzgar a cualquier entrenador.

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