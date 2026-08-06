La elección del Al-Ahli saudí del neerlandés Marino Pusic no fue simplemente una solución rápida tras la salida de Matthias Jaissle, sino una apuesta por un entrenador con una escuela futbolística clara, que cree en el fútbol ofensivo y en la presión alta, después de haberse hecho un nombre en más de una etapa europea, hasta llegar a dirigir al Shakhtar Donetsk en su victoria sobre el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa.
Y a pesar de que el nombre de Pusic no cuenta con el brillo mediático de varios grandes entrenadores, su trayectoria revela una personalidad técnica que posee ideas claras y experiencias variadas, lo que llevó a la directiva del Al-Ahli a otorgarle la misión de dirigir al «Raqi» en uno de los periodos más difíciles que atraviesa el club.