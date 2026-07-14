Según Al-Riyadiyah, Al-Nassr sufre problemas de liquidez que han afectado a su día a día. Varios jugadores del primer equipo solo cobraron parte de su salario de junio, y el club aún trabaja para pagar lo pendiente.

La falta de liquidez se ha hecho evidente en la pretemporada y ha generado incertidumbre en la plantilla, a pesar de las fuertes inversiones realizadas tras la llegada de Cristiano Ronaldo.