Getty/Instagram
Traducido por
El Al-Nassr considera ascender a Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, para que juegue con su padre
Una historia familiar en Riad
Según Al Weeam, Al-Nassr valoraría incorporar a Ronaldo Jr. al primer equipo la próxima temporada. El joven ha pasado por las canteras de Real Madrid, Juventus y Manchester United antes de llegar a Arabia Saudí. Con solo 15 años, su fichaje sería una gran muestra de confianza en su desarrollo físico y técnico.
Ronaldo padre, de 41 años, sigue siendo el eje del proyecto y sueña con compartir cancha con su hijo. Mientras persigue su meta de 1.000 goles, una asistencia del joven sería el broche perfecto a su carrera legendaria. El club lo valorará al terminar la temporada.
- (C)Getty Images
Cifras impresionantes para el sucesor de CR7
Las asombrosas estadísticas de Ronaldo Jr. confirman que ha heredado el instinto goleador de su padre. Marcó 58 goles en 23 partidos con el sub-9 de la Juve y, en Arabia Saudí, 56 en 27 con el sub-15 del Al-Nassr, según The Sun. También ha representado a Portugal en categorías inferiores.
De confirmarse su fichaje, los Ronaldo se unirían a un exclusivo club de padres e hijos que han jugado juntos, como Henrik Larsson y Rivaldo.
Una temporada de altibajos en el Al-Nassr
El capitán del Al-Nassr, Ronaldo, ha vivido una temporada turbulenta fuera del campo: se declaró en huelga al inicio por la política de fichajes. A pesar de ello, el Al-Nassr lidera la Liga Profesional Saudí con ocho puntos de ventaja. Con el astro portugués bajo contrato por un año más, el club busca mantenerlo contento y, para ello, podría acelerar la carrera de su hijo como máximo gesto de lealtad.
- Getty
En busca de la marca de los 1.000 goles
El posible fichaje llega mientras Ronaldo busca la inmortalidad futbolística. Solo le faltan 31 goles para llegar a 1.000 y se espera que lidere a Portugal en su sexto Mundial este verano. Su gran objetivo es ser el primer jugador en marcar en seis fases finales distintas, pero guiar a su hijo en la liga local podría tener igual peso.
Si ambos compartieran el campo, sería un golpe de marketing para la Liga Profesional de Arabia Saudí, que aún busca proyección global. Con el Al-Nassr cerca de su primer título desde la llegada de Ronaldo en 2023, la temporada 2026-27 se anuncia emotiva para el astro luso, tal vez con su heredero a su lado.