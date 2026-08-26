El caso de Moussa Diaby se movió dentro del Al-Ittihad durante las últimas horas, tras semanas de incertidumbre que rodearon el futuro del extremo francés, en un momento en el que el club se encuentra ante decisiones aceleradas relativas al jugador y a su posible sustituto.
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El Al-Ittihad y el Leverkusen llegan a un acuerdo: un sustituto japonés para Diaby y un argelino que amenaza el fichaje de Kessié
Lo que se aplazó durante semanas se resolvió en horas
Diabaté se acercó a cerrar el capítulo con el Al-Ittihad y regresar al Bayer Leverkusen alemán, después de llegar a un acuerdo con la directiva del club de Yeda respecto a sus derechos económicos, lo que allana el camino para su traspaso tras semanas de incertidumbre sobre su futuro.
Según lo que recogió el diario Arriyadiyah de la revista alemana Kicker, el litigio relativo a los derechos económicos del jugador se resolvió durante las últimas horas, después de haber sido la principal causa del retraso de su regreso a su antiguo club durante cerca de cuatro semanas.
Diabaté había comunicado a la directiva del Al-Ittihad que no estaba «preparado mentalmente» para participar en los partidos anteriores, ante su concentración en las negociaciones para su traspaso al Leverkusen, campeón de la liga alemana en la temporada 2023-2024.
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30 millones de euros: un largo contrato espera a Diaby
El acuerdo se encamina a cerrarse por una cifra ligeramente inferior a los 30 millones de euros, según confirmó este miércoles Florian Plettenberg, periodista de la cadena "Sky", quien señaló la existencia de un acuerdo verbal total entre ambos clubes sobre el importe del traspaso, tratándose de un fichaje definitivo y no de una cesión.
Se espera que Diaby firme un contrato con el Leverkusen que se extenderá hasta el año 2031, mientras las directivas de ambos clubes trabajan actualmente en cerrar los últimos detalles antes del anuncio oficial.
El reconocimiento médico y la firma de los contratos quedan como el siguiente paso del acuerdo, y el jugador se someterá al examen médico durante los próximos días, según "Kicker".
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El Ittihad se prepara para la etapa posterior a Diaby y Keller: Doan y Boudaoui en primer plano
La concreción del traspaso significa el fin de la experiencia de Diaby con el Al-Ittihad tras dos temporadas defendiendo la camiseta del equipo, en un momento en el que la directiva del club comenzó a moverse de forma anticipada para definir el posible reemplazo del extremo francés.
Fuentes de "Arriyadiyah" revelaron que el Al-Ittihad ha situado al japonés Ritsu Doan, extremo del Eintracht Frankfurt, entre sus principales opciones para suplir a Diaby, junto a otros nombres.
Asimismo, el argelino Hicham Boudaoui, centrocampista del Niza francés, ha entrado en el círculo de opciones del Al-Ittihad para el mediocampo, mientras que el marfileño Franck Kessié destaca como candidato para reemplazar al defensa Stefan Kelller en caso de que se concrete su salida.
Doan disputó la temporada pasada 40 partidos con el Eintracht Frankfurt, en los que marcó 7 goles y dio 6 asistencias, mientras que su valor de mercado ronda los 17 millones de euros según Transfermarkt.
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Diaby revela lo que ocurrió
La directiva del Al-Ittihad espera resolver el asunto de Diaby de forma definitiva antes de tomar sus decisiones sobre los sustitutos, en un momento en el que la salida del extremo francés hacia el Leverkusen está más cerca que nunca.
Diaby se había ausentado del último enfrentamiento ante el Al-Hazem, después de informar al entrenador alemán Jens Wissing de que no estaba mentalmente preparado para participar, un hecho que el técnico confirmó tras el partido, que terminó con la victoria del Al-Ittihad por 3-2.
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