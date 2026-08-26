Diabaté se acercó a cerrar el capítulo con el Al-Ittihad y regresar al Bayer Leverkusen alemán, después de llegar a un acuerdo con la directiva del club de Yeda respecto a sus derechos económicos, lo que allana el camino para su traspaso tras semanas de incertidumbre sobre su futuro.

Según lo que recogió el diario Arriyadiyah de la revista alemana Kicker, el litigio relativo a los derechos económicos del jugador se resolvió durante las últimas horas, después de haber sido la principal causa del retraso de su regreso a su antiguo club durante cerca de cuatro semanas.

Diabaté había comunicado a la directiva del Al-Ittihad que no estaba «preparado mentalmente» para participar en los partidos anteriores, ante su concentración en las negociaciones para su traspaso al Leverkusen, campeón de la liga alemana en la temporada 2023-2024.

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