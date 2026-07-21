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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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El Al-Hilal gasta y el Al-Nassr se hunde... ¿Qué está pasando en la liga saudí?

Fichajes
Al Hilal
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Fuerte contraste entre los dos grandes de Riad en el mercado de fichajes de verano... ¿cuál es la razón?

Una fuerte disparidad viven los dos grandes de la capital saudí, Riad, el Al-Hilal y el Al-Nassr, con el inicio del periodo de fichajes de verano, antes del comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El periodo de fichajes de verano en la liga saudí arranca el 22 de julio, y se prolongará hasta el próximo 6 de septiembre.

  • Al Nassr sin fichajes

    Si bien es cierto que el mercado de fichajes de verano aún no ha comenzado, muchos clubes de la Roshn Saudi League han avanzado considerablemente en sus operaciones, a diferencia del Al Nassr.

    El Al Nassr será uno de los pocos clubes que entrará en el mercado estival sin haber cerrado ningún fichaje, y ello debido a la crisis financiera que atraviesa.

    Esta crisis le impide hasta el momento incorporar a un sustituto del croata Marcelo Brozovic, quien abandonó el club de forma oficial tras la finalización de su contrato al término de la pasada temporada.

    El conjunto saudí intentó fichar al portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, a petición de su entrenador australiano Ange Postecoglou, y según el diario saudí "Asharq Al-Awsat", la operación le costaría solamente 9 millones de euros.

    Sin embargo, el Al Nassr aún no ha obtenido la autorización necesaria para completar el fichaje, en medio del estricto control financiero sobre las contrataciones del club y la necesidad de aprobar el presupuesto destinado a la operación antes de conceder al comité ejecutivo la facultad de cerrar las negociaciones.

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  • El Al-Hilal y un fichaje histórico

    Por su parte, el Al-Hilal vive un mercado de fichajes histórico antes incluso de que comience, ya que ha logrado incorporar de forma oficial a cinco jugadores locales: Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnukh, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anzi y Sabri Dahl.

    Sin embargo, la operación más potente aún no ha llegado, y no es otra que el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, extremo del West Ham United inglés.

    Según el periodista de confianza David Ornstein, el Al-Hilal ya ha alcanzado un acuerdo con el West Ham para incorporar al extremo neerlandés por 80 millones de euros, con lo que se convertiría en el segundo jugador más caro en la historia de la liga saudí.

    El astro neerlandés supera así al colombiano Jhon Durán, a quien el Al-Nassr incorporó procedente del Aston Villa por 77 millones de euros, aunque se queda por detrás del brasileño Neymar da Silva, a quien el Al-Hilal fichó del Paris Saint-Germain por 90 millones.

    Lo curioso es que la oferta del Al-Hilal fue casi el doble de la que presentó la Roma, ya que el club italiano envió su tercera y última oferta, este martes, por un valor de 46 millones de euros, antes de que "El Líder" interviniera y cerrara la operación, según el periodista de confianza Ben Jacobs.

    Al mismo tiempo, el nombre del Al-Hilal se relaciona con muchas otras operaciones a nivel mundial, como la del defensa italiano Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, y la del delantero inglés Harry Kane, del Bayern de Múnich.

  • Una crisis que comenzó pronto

    En realidad, las comparaciones que hacen los aficionados a través de las redes sociales entre el Al-Hilal y el Al-Nassr no son nuevas, sino que siempre han estado presentes en cada periodo de fichajes, la última de ellas en el pasado mercado invernal.

    En este mercado, el Al-Hilal cerró 7 fichajes, encabezados por el delantero francés Karim Benzema, y sus compatriotas Simon Bouabré y Mohamed Kader Meïté, mientras que el Al-Nassr solo contrató a Abdullah Al-Hamdan de forma gratuita tras rescindir su contrato con "el Líder".

    La disparidad de posturas de ambos clubes provocó un estado de enfado, no solo entre los aficionados del Al-Nassr, sino también en su estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, hasta el punto de que se ausentó de disputar algunos partidos por su enojo ante esta situación.

    Los responsables de la Liga saudí respondieron al enfado de Ronaldo confirmando que los fichajes del Al-Hilal se realizaron al margen del dinero del comité de captación, con el pleno apoyo del multimillonario saudí, el príncipe Al-Waleed bin Talal, quien por entonces era presidente honorario de "el Líder".

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  • ¿Por qué el Al Hilal gasta y el Al Nassr se hunde?

    El evidente contraste entre los clubes del Al Hilal y el Al Nassr, en concreto, ha aumentado en el actual mercado de fichajes de verano, debido a la naturaleza de la propiedad de cada uno de ellos, una naturaleza que cambió por completo desde el pasado abril.

    Hace aproximadamente tres meses, la empresa Kingdom Holding Company, propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, adquirió el 70% de las acciones del Al Hilal por 840 millones de riales.

    Desde entonces, la propiedad del Al Hilal salió del Fondo de Inversión Pública saudí, lo que permite al club realizar fichajes sin estar limitado por el presupuesto que le fija el comité de contrataciones.

    Por el contrario, el Al Nassr sigue siendo propiedad del Fondo de Inversión Pública saudí y está sujeto al presupuesto establecido por el comité de contrataciones.

    Según informes de prensa, el Al Nassr atraviesa el mayor apuro económico de su historia, lo que le obliga a someterse a las restricciones en todos los fichajes que realiza.