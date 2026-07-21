El Al-Hilal gasta y el Al-Nassr se hunde... ¿Qué está pasando en la liga saudí?

Si bien es cierto que el mercado de fichajes de verano aún no ha comenzado, muchos clubes de la Roshn Saudi League han avanzado considerablemente en sus operaciones, a diferencia del Al Nassr.

El Al Nassr será uno de los pocos clubes que entrará en el mercado estival sin haber cerrado ningún fichaje, y ello debido a la crisis financiera que atraviesa.

Esta crisis le impide hasta el momento incorporar a un sustituto del croata Marcelo Brozovic, quien abandonó el club de forma oficial tras la finalización de su contrato al término de la pasada temporada.

El conjunto saudí intentó fichar al portugués Samu Costa, centrocampista del Real Mallorca, a petición de su entrenador australiano Ange Postecoglou, y según el diario saudí "Asharq Al-Awsat", la operación le costaría solamente 9 millones de euros.

Sin embargo, el Al Nassr aún no ha obtenido la autorización necesaria para completar el fichaje, en medio del estricto control financiero sobre las contrataciones del club y la necesidad de aprobar el presupuesto destinado a la operación antes de conceder al comité ejecutivo la facultad de cerrar las negociaciones.