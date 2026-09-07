El mercado de fichajes del verano de 2026 en la Roshn Saudi League no se pareció a los años anteriores, después de que los clubes saudíes optaran por gastar de una forma más selectiva y por buscar operaciones que respondieran a sus necesidades en lugar de entrar en una carrera abierta por los nombres de las estrellas.

Sin embargo, el Al Hilal tuvo otra opinión, tras incendiar el mercado con tres grandes fichajes ofensivos que lo situaron en solitario a la cabeza del panorama.

Y mientras numerosos clubes optaron por moverse con cautela, el Al Hilal logró cerrar los fichajes de Gabriel Martinelli, procedente del Arsenal; de Crysencio Summerville, del West Ham; y de Ollie Watkins, del Aston Villa, ocupando así tres de los cuatro puestos de las operaciones más caras de la Roshn Saudi League este verano.