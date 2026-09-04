La quinta jornada de la Roshn Saudi League llega con un carácter excepcional, después de que el sorteo decidiera reunir dos partidos de gran peso casi en el mismo horario: el Al-Hilal se enfrenta al Al-Shabab en el derbi de Riad, mientras que el Al-Ittihad recibe al Al-Nassr en un clásico que se prevé como uno de los duelos más fuertes de la jornada.

Y entre ambos partidos podría definirse la forma de la lucha por el liderato, sobre todo porque el Al-Hilal y el Al-Nassr cuentan con 12 puntos cada uno tras un inicio perfecto.

La pugna entre los dos polos de la cima no es nueva, pues la competencia entre el Al-Hilal y el Al-Nassr se prolongó con fuerza desde la temporada pasada, y cada partido de ambos se ha vuelto capaz de cambiar la forma de la carrera de manera temprana.

Pero en esta jornada en concreto, el Al-Hilal podría encontrarse como el gran beneficiado del enfrentamiento de su rival directo, porque cualquier tropiezo del Al-Nassr, junto con una victoria del "Líder", podría brindar a este último la oportunidad de quedarse en solitario en la cima>