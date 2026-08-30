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El Al-Hilal con su nuevo rostro: un trío de la Premier League amenaza el dominio del Al-Nassr y el Al-Ahli

FEATURES
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Al Nasr FC
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita
Países Bajos
Brasil
Inglaterra

El Al-Hilal se prepara para afrontar el próximo tramo de la temporada con un aspecto completamente distinto, después de haber realizado grandes cambios en su línea ofensiva durante el actual período de fichajes, en un intento por reconfigurar su potencial ofensivo con elementos capaces de dotar al equipo de una personalidad más feroz, tras la salida del brasileño Malcom y después de que el francés Karim Benzema quedara fuera de los planes, en un momento en el que Salem Al-Dawsari está ausente por lesión.

El Al-Hilal no se conformó con incorporar a un solo jugador, sino que optó por construir un nuevo ataque con nombres que llegan directamente del ambiente de la Premier League inglesa, después de fichar al neerlandés Crysencio Summerville, cerrar luego la contratación del inglés Ollie Watkins y completar el trío con el brasileño Gabriel Martinelli, de modo que el entrenador italiano Simone Inzaghi dispone ahora de un grupo ofensivo completamente diferente al que utilizó en la etapa anterior.

La apuesta del Al-Hilal aquí no tiene que ver únicamente con compensar los nombres que se marcharon, sino con construir un nuevo sistema ofensivo que posea velocidad, potencia y capacidad para moverse en espacios distintos, algo que podría hacer al «Zaeem» más peligroso si el trío logra compenetrarse rápidamente dentro de las ideas de Inzaghi.

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  • Un ataque con ambiciones diferentes

    Somerville, procedente del West Ham, representa una de las soluciones que otorgan al Al Hilal una gran flexibilidad en el último tercio, gracias a su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva y moverse desde la banda hacia el interior, mientras que Watkins, exdelantero del Aston Villa, aporta una presencia diferente en la posición de punta, mediante el movimiento constante, la presión y la habilidad para aprovechar los espacios a la espalda de los defensas.

    En cuanto a Martinelli, cuya incorporación desde el Arsenal se espera, llega para dotar al "Líder" de un arma ofensiva de otro tipo, pues destaca por su juego en la banda y su penetración a gran velocidad, además de poseer la capacidad de entrar en el área y generar peligro por sí mismo, algo que permite al Al Hilal pasar de la construcción del ataque a la amenaza sobre la portería en cuestión de segundos.

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    Y, sobre el papel, el tridente parece capaz de ofrecer a Inzaghi más de una manera de llegar a la portería de los rivales; el Al Hilal puede apoyarse en la velocidad en los contragolpes, en la presión alta, en el juego directo o en la generación de superioridad numérica por las bandas, opciones que no estaban disponibles con la misma flexibilidad en algunos tramos de la pasada temporada.

    Sin embargo, el éxito de la idea no dependerá únicamente de la calidad de los nombres, pues el tridente necesita compenetrarse con el resto de los elementos del equipo y entender los movimientos de cada uno, sobre todo porque Inzaghi está obligado a convertir la calidad individual en un sistema colectivo capaz de competir bajo la presión de los torneos.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    El Hilal declara la guerra

    Esta revolución ofensiva llega en un momento sumamente delicado para el Al-Hilal, ya que la competencia local se ha vuelto más feroz y el club afronta la temporada obligado a recuperar su posición en la carrera de la Roshn Saudi League, después de que el Al-Nassr lograra coronarse campeón la temporada pasada y busque ahora conservar el título y reforzar su dominio local.

    Desde esta perspectiva, el fichaje por parte del Al-Hilal de tres jugadores procedentes de la Premier League inglesa lanza un mensaje claro: "El Líder" no quiere conformarse con competir, sino que busca poseer herramientas ofensivas que le permitan recuperar el control en la lucha por la cima, especialmente porque la diferencia en los detalles en los partidos de los grandes puede ser el factor decisivo a la hora de determinar al campeón.

    Por otro lado, destaca el Al-Ahli como un rival no menos peligroso, después de imponerse con fuerza en el escenario asiático y lograr hacerse con el título de la Liga de Campeones de Asia en las dos últimas ediciones según los datos de la competición en la que participa el Al-Hilal, lo que hace que la pugna entre los clubes saudíes trascienda los límites de la liga y llegue también a las aspiraciones continentales.

    El Al-Hilal encara así la temporada ante un doble reto: recuperar la hegemonía local frente al Al-Nassr y hacer frente a la creciente fuerza del Al-Ahli a nivel asiático, y en ambos casos la nueva potencia ofensiva será una de sus armas más importantes.

    Lo llamativo es que la salida de Malcom y Benzema, junto a la ausencia de Salem Al-Dawsari, podría haber representado un duro golpe para el equipo, pero la directiva optó por afrontar la situación de una manera distinta: en lugar de buscar un único sustituto para cada jugador, creó un grupo ofensivo completamente nuevo, lo que eleva el techo de las expectativas, pero al mismo tiempo aumenta el nivel de responsabilidad.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Un arma temible o un riesgo calculado?

    El nuevo Al Hilal cuenta ahora con nombres capaces de marcar la diferencia, pero pasar de un equipo con grandes estrellas a un sistema nuevo requiere tiempo. Y si Inzaghi logra acelerar el proceso de acoplamiento, el tridente procedente de la Premier League podría convertirse en una de las líneas ofensivas más incómodas de la Roshn League.

    En cambio, si el equipo necesita un periodo más largo de adaptación, el Al Hilal podría verse obligado a pagar el precio del gran cambio, sobre todo teniendo en cuenta que el Al Nassr afronta la temporada defendiendo su título y que el Al Ahli goza de una confianza creciente tras sus éxitos continentales.

    Al final, la revolución ofensiva del Al Hilal no puede juzgarse por el valor de los fichajes ni por la fama de los jugadores, sino por lo que ocurra cuando Watkins, Martinelli y Somerville se sitúen en la línea de ataque y dispongan de la libertad que les permita mostrar lo mejor de sí mismos.

    El Al Hilal cambió su ataque porque la competencia ya no permite esperar, y el tridente de la Premier League podría ser la chispa que el "Líder" necesita para recuperar su dominio, o bien la cantidad de cambios podría convertirse en una prueba difícil para Inzaghi.

     En cualquiera de los dos casos, la próxima temporada trae consigo una nueva batalla en la cima del fútbol saudí, y el Al Hilal parece dispuesto a afrontarla con armas completamente distintas.

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