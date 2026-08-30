El Al-Hilal con su nuevo rostro: un trío de la Premier League amenaza el dominio del Al-Nassr y el Al-Ahli

El Al-Hilal se prepara para afrontar el próximo tramo de la temporada con un aspecto completamente distinto, después de haber realizado grandes cambios en su línea ofensiva durante el actual período de fichajes, en un intento por reconfigurar su potencial ofensivo con elementos capaces de dotar al equipo de una personalidad más feroz, tras la salida del brasileño Malcom y después de que el francés Karim Benzema quedara fuera de los planes, en un momento en el que Salem Al-Dawsari está ausente por lesión.

El Al-Hilal no se conformó con incorporar a un solo jugador, sino que optó por construir un nuevo ataque con nombres que llegan directamente del ambiente de la Premier League inglesa, después de fichar al neerlandés Crysencio Summerville, cerrar luego la contratación del inglés Ollie Watkins y completar el trío con el brasileño Gabriel Martinelli, de modo que el entrenador italiano Simone Inzaghi dispone ahora de un grupo ofensivo completamente diferente al que utilizó en la etapa anterior.

La apuesta del Al-Hilal aquí no tiene que ver únicamente con compensar los nombres que se marcharon, sino con construir un nuevo sistema ofensivo que posea velocidad, potencia y capacidad para moverse en espacios distintos, algo que podría hacer al «Zaeem» más peligroso si el trío logra compenetrarse rápidamente dentro de las ideas de Inzaghi.