La superioridad del Al Hilal en la posesión del balón no fue suficiente para cambiar la fisonomía del encuentro; el equipo acaparó el 63 por ciento sin generar un peligro real, frente al 37 por ciento del Neom, según los datos de "SofaScore", pero el Neom fue el más capaz de imponer su ritmo y controlar los detalles del enfrentamiento, tal como señaló el periodista Haitham al Zahim en su reportaje para el diario Asharq Al Awsat.

La derrota en este enfrentamiento se convirtió en el eje de las preguntas y críticas por parte de la afición del Al Hilal, no solo a nivel del resultado, sino también en el plano futbolístico a lo largo de los noventa minutos del partido, donde el Al Hilal se mostró desconcertado desde el pitido inicial, frente a una presencia mental y una concentración notables de los jugadores del Neom, que impusieron su dominio sobre el rectángulo verde en defensa y en ataque hasta el final del encuentro.

El Neom se mostró más organizado en sus movimientos, tanto cuando tuvo el balón como cuando retrocedió para defender, mientras que el Al Hilal sufrió para encontrar espacios y soluciones ante la organización defensiva de su rival. Por ello, el porcentaje de posesión no reflejó la imagen real de lo que ocurrió sobre el terreno de juego, después de que el Neom lograra controlar el partido más que su rival.

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