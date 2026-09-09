La derrota ante el Neom obligó al Al-Hilal a detenerse un momento a reflexionar sobre lo sucedido, después de poner fin a una larga racha de partidos sin perder, y colocó al entrenador Simone Inzaghi frente a preguntas que van más allá del resultado de un solo partido y llegan hasta la manera en que dirige a un equipo que cuenta con este número de opciones y soluciones.
El Neom dio una sorpresa mayúscula al vencer al "Líder" por dos goles a cero, el lunes, en la sexta jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, obligando al conjunto azul a poner los pies en la tierra tempranamente, con el primer golpe de la temporada.
El Al-Hilal sigue en el liderato con 15 puntos, pero le ha alcanzado el Al-Qadisiyah, que ha igualado su cuenta tras su emocionante victoria de ayer ante el Al-Ahli por 3-2.