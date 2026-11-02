Los equipos del Al Sadd de Catar y el Al Ahli de Arabia Saudí empataron sin goles este lunes por la noche, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

El Al Ahli impuso su dominio durante largos periodos del partido, pero fue incapaz de traducir su superioridad en goles, después de toparse con la brillante actuación del portero Meshaal Barsham, que desvió varios intentos peligrosos, mientras que el equipo catarí desperdició ocasiones para sorprender a su rival.

El partido registró numerosas lesiones y cambios, antes de que los intentos del Al Ahli continuaran en los últimos minutos sin que las redes se movieran.

El Al Sadd elevó su cuenta a dos puntos en el decimoquinto puesto, el penúltimo, mientras que, por su parte, el Al Ahli alcanzó los 8 puntos, con los que ocupa el tercer lugar.

Lee también: lo comparó con un mago brasileño: el padre de Yamal corrige un error habitual sobre su hijo y desafía al Madrid