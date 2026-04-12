El Al-Ahly acusa a la Federación de Fútbol de infringir los estatutos en el caso del Ceramica

El Al-Ahly envió una carta a la Federación Egipcia de Fútbol para reclamar su derecho a elegir quien asista a la audiencia sobre las conversaciones entre el árbitro y el equipo de vídeo del partido contra el Ceramica Cleopatra.

Mustafa Azzam, secretario general de la Federación de Fútbol, había indicado en una carta previa que «la escucha de las conversaciones del árbitro de vídeo se limita a dos miembros del cuerpo técnico y administrativo autorizados a estar en la zona técnica del encuentro».

Por ello, Sayed Abdel Hafiz, miembro del consejo de administración del Al Ahly, no podrá asistir.