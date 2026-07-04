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El Al-Ahli rescinde el contrato de Riyad Mahrez tras anunciar su retirada de la selección argelina, mientras crecen los rumores sobre su posible traspaso
El Al-Ahli confirma la marcha de Mahrez
El Al-Ahli saudí ha anunciado la salida inmediata de Mahrez tras tres años en Yeda. Llegó del Manchester City en 2023 y, ahora, el club le ha despedido con un mensaje en redes.
En un emotivo mensaje en X, el club afirmó: «Tres años inolvidables. Innumerables momentos mágicos. Un legado que perdurará para siempre en los corazones de todos los aficionados del Al Ahli».
Pese a las cálidas palabras, la decisión ha generado tensiones con una parte de la afición que deseaba que el extremo creativo cumpliera su último año de contrato.
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La jubilación internacional allana el camino
Poco después de anunciar su despedida de la selección argelina, se confirma la salida de Mahrez del club. Tras la derrota 2-0 ante Suiza en la ronda de 32 del Mundial 2026, el veterano delantero confirmó el fin de su etapa con los «Zorros del Desierto». Así concluyó 12 años de carrera internacional, 119 partidos y el título de la Copa Africana 2019.
Al confirmarlo ante los medios, Mahrez admitió: «Es mi última aparición con la selección nacional. Ha sido mi último partido».
Su salida del Al-Ahli, que lo deja sin equipo, podría marcar un nuevo comienzo, mientras se especula con su fichaje por clubes de Europa y otras ligas.
Una etapa repleta de trofeos en Yeda
Mahrez fue clave en los títulos del equipo saudí. Se va con dos AFC Champions League Elite y una Supercopa de Arabia Saudí, tras consolidarse como uno de los jugadores más productivos de la liga. Marcó 37 goles y dio 50 asistencias en 122 partidos.
Es la última baja estelar del verano, tras la salida de Franck Kessié, y se rumorea que el defensa Roger Ibáñez podría ser el siguiente en dejar el club para facilitar la renovación de la plantilla.
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¿Qué le depara el futuro a la antigua estrella del City?
Mientras el Al-Ahli busca un sustituto de renombre, el futuro de Mahrez sigue en debate. Se le vincula con la Superliga turca, especialmente con el Fenerbahçe, y también se habla de un regreso al fútbol francés, donde se formó en el Le Havre antes de brillar en el Leicester City.
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