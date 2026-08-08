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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

El Al-Ahli en el banquillo de los acusados: la mitad de los partidos de la liga saudí carecen de fútbol

FEATURES
1ª División
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arabia Saudita

Cifras catastróficas en la Roshn League

La Liga Profesional Saudí (Roshn) vivió una situación excepcional durante la temporada pasada, en la que cerca de la mitad de sus partidos se disputaron sin balón en juego, siendo el Al Ahli el principal señalado en esa situación catastrófica.

El diario saudí Asharq Al-Awsat elaboró un informe con cifras de la red de estadísticas Opta, en el que reveló algunos datos relacionados con el tiempo efectivo de los partidos de la temporada pasada de la Liga Roshn.

El tiempo efectivo se refiere al tiempo en el que el balón estuvo en juego, al margen de las interrupciones, ya fueran por faltas, lesiones, sustituciones, balones parados, revisiones del videoarbitraje (VAR) o retrasos en la reanudación del juego.

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  • La mitad de los partidos de la Liga Saudí sin balón

    El informe reveló que el promedio de tiempo efectivo de los partidos de la liga saudí la temporada pasada fue de 51 minutos y 24 segundos en cada uno de los 306 partidos que se disputaron en la competición.

    Esto ocurre a pesar de que la duración media de cada partido en la liga saudí es de 100 minutos y 6 segundos, de los cuales apenas se juega aproximadamente un 51%, mientras que 48 minutos y 42 segundos se van en interrupciones.

    Esto queda de manifiesto a través de las cifras correspondientes a todos los partidos, ya que el total de su tiempo la temporada pasada fue de 30.630 minutos y 11 segundos, de los cuales se jugaron 15.727 minutos y 35 segundos, es decir, aproximadamente la mitad.

    Esto significa que el balón permaneció fuera de juego durante 14.902 minutos y 36 segundos, lo que equivale al tiempo de 165 partidos en su duración original, más otros 52 minutos.

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  • La Liga saudí hacia lo peor

    Lo llamativo es que el tiempo efectivo de juego en la pasada temporada de la liga saudí es mucho menor que en la temporada anterior 2024-2025, cuando había alcanzado los 54 minutos y 47 segundos, lo que supone un retroceso de 3 minutos y 20 segundos completos.

    Este retroceso resulta muy extraño, sobre todo teniendo en cuenta que la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, impone de forma continua nuevas normas con el fin de recuperar los minutos de juego perdidos durante los partidos.

  • La Liga saudí, lejos de los grandes de Europa

    Lo pobre de esta cifra queda de manifiesto en comparación con las grandes ligas europeas, en las que el porcentaje de tiempo efectivo no bajó del 53%, con una diferencia de casi el 2% respecto a la liga saudí.

    La liga francesa encabezó la clasificación con un 55,9%, seguida de la liga alemana con un 55,5%, después las ligas española e italiana con un 54,1% y, por último, la Premier League inglesa con un 53,1%.

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  • Al-Ahli, el peor del campeonato saudí

    Lo llamativo es que el Al-Ahli fue el equipo cuyos partidos registraron el menor tiempo efectivo de juego la temporada pasada en la Liga de Arabia Saudí, pese a que peleó por el título hasta las últimas jornadas.

    El promedio de tiempo efectivo de juego en los partidos del Al-Ahli fue de 47 minutos y 15 segundos por encuentro, con una diferencia de más de 4 minutos respecto al promedio de tiempo efectivo de los partidos de la Roshn League.

    Esto sucede a pesar de que el promedio de tiempo total de los partidos del Al-Ahli fue de 102 minutos y 13 segundos, el más alto la temporada pasada en la Liga de Arabia Saudí.

    En general, el Al-Ahli apareció en 3 de los 5 peores partidos de la temporada pasada en la Roshn League en cuanto a tiempo efectivo de juego: ante el Al-Shabab (40 minutos y 16 segundos), el Al-Khaleej (40 minutos y 34 segundos) y el Al-Nassr (39 minutos y 28 segundos).

  • El peor clásico de la temporada

    Y hablando del partido entre Al-Ahli y Al-Nassr, que terminó con victoria del "Al-Alami" por dos goles a cero, aquel clásico fue el peor de la pasada temporada de la Roshn Saudi League en cuanto al tiempo efectivo de juego.

    Y pese a que la duración del partido alcanzó los 109 minutos completos, en realidad solo se jugaron 39 minutos y 28 segundos, lo que significa que más de una hora entera estuvo alejada del fútbol.

  • El mejor clásico de la temporada

    Por el contrario, el otro clásico entre Al-Hilal y Al-Ittihad fue el mejor de la temporada pasada de la Liga de Arabia Saudí en cuanto a tiempo de juego efectivo.

    El partido, que terminó con empate a 1-1, tuvo un tiempo de juego efectivo de 61 minutos y 54 segundos, el más alto de toda la temporada pasada, con una diferencia de más de 10 minutos respecto a la media de la competición.